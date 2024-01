A Venezia un'installazione sensoriale immersiva che mescola fotografia, neuroscienze e intelligenza artificiale

La Fondazione Donà dalle Rose inaugura il 2024 con la mostra personale “Venice-Skin & Floating Eros” dell'artista Moor Gianluca Balocco, che presenta l'innovativa ricerca "The4thdimension" attraverso opere che si trasformano in pittura sciamanica davanti agli occhi di chi guarda.

La mostra proposta da Chiara Donà dalle Rose, presidente dell’omonima Fondazione, offre per la prima volta ai visitatori un percorso unico con opere cromo-olografiche sensibili alle luci RGB, Tableaux vivant e una emozionante stanza sensoriale immersiva. In questo luogo il visitatore verrà condotto alla sorprendente scoperta della sua quarta dimensione come capacità multidimensionale di relazionarsi alla propria visione interiore.

Il ricco percorso espositivo che si snoderà negli spazi di Palazzo Donà Dalle Rose per un intero mese, dal 28 gennaio al 25 febbraio 2024 con vernissage fissato per sabato 27 gennaio alle ore 17.00, creerà un orizzonte dirompente in grado di espandere l’attimo. "The4thdimension Venice-Skin" rappresenta un lavoro unico nel suo genere: si tratta infatti di un’opera d’arte che al contatto visivo con l’osservatore si manifesta come una tela elettronica in sintonia diretta e connessa alle sue aree retiniche. Grazie ad evoluti dispositivi tecnologici lo sguardo dell’osservatore viene messo in connessione con le polisemantiche superfici di Venezia. L’intuizione dell’artista nasce dalla volontà di condurre l’osservatore nelle profondità di opere uniche come "L'Origine d’Amore" del Tintoretto e nei misteri delle 'sconte veneziane', ovvero le corti più segrete e nascoste della città. L’opera "Venice-Skin" racconta la dimensione atemporale della Serenissima attraverso le sue consistenze materiche o riflesse, quelle architettoniche e quelle spontanee: dagli affreschi ai murales, dall’architettura ai giardini, dal fascino delle forme complesse al degrado. Lo spettatore verrà avvolto dalla infinita variabilità dell’immagine e portato in una dimensione altra, evocando le esperienze visionarie e magiche delle comunità preistoriche all’interno della grotta.

Palazzo Donà Dalle Rose ospiterà anche una preview del più recente lavoro "Floating Eros", che risveglia la materia pittorica nel grembo digitale della dimensione della fotografia e della AI. Questo ciclo si ispira al primo Rinascimento, in un inedito dialogo tra l’antico e l’imprevedibile linguaggio della AI dove l’eros e il suo immaginario ritrovano un equilibrio estetico tra ideale storico e tensione visionaria.

«Si tratta di un'innovativa installazione sensoriale immersiva basata su una lunga ricerca artistica tra neuro-estetica e quantistica – spiega l'artista –. In quest'opera milioni di immagini di Venezia (superfici/riflessi/pattern) grazie a sofisticati sensori oculometrici si connettono alle aree visive cerebrali dell'osservatore mentre osserva una tela elettronica su Venezia e Tintoretto che si trasformerà grazie al potere del proprio sguardo inconsapevole e in tempo reale».

Tecnologie e linguaggi differenti si intrecciano quindi e sollecitano lo spettatore portandolo nella propria dimensione spirituale, emotiva e percettiva più intima. L’opera diventa coesistenza di molti punti di vista possibili, riflessi nell’esperienza con l'opera di Moor. In linea con questa filosofia, l’esposizione verte sulla complessità dei vari livelli di lettura delle opere, le cui immagini stranianti ripercorrono storie segrete da Tintoretto a Turner.

La mostra è inoltre accompagnata dal recente Pamphlet “In Principio l’indeterminazione dell’immagine” (Crowdbooks Editore), che sarà presentato al Museo di Palazzo Mocenigo (lunedì, 29.01.24 dalle ore 16.30 alle ore 19.00, con ingresso gratuito) e che raccoglie la ricerca artistica di Balocco con il prezioso contributo di Elio Grazioli e di importanti testimoni del mondo accademico e scientifico.

L'artista

Moor Gianluca Balocco supera i confini della fotografia creando opere che lui stesso definisce “altamente indeterminate” perché nate da linguaggi apparentemente diversi dal genere fotografico, come l’A.I. e la pittura. Balocco inizia già negli Anni ‘80 importanti cicli di opere – presentati alla 45° Biennale di Venezia – in cui le immagini fotografiche diventano calchi pittorici materici e partecipa, con la propria ricerca, al dibattito filosofico aperto da scienziati come Fritjof Capra, Stefano Mancuso, Semir Zeki e Carlo Rovelli. La vera svolta arriva con l’esperienza sciamanica realizzata in Amazzonia con gli Shuar. Da qui prende origine l’idea che un'immagine, sia essa fotografica, pittorica, A.I., nasca nella mente in una dimensione mutevole e indeterminata.

Le recenti opere di Moor, appartenenti al ciclo "The4thdimension", si disvelano come Tableaux vivant elettronici, esperienze sensoriali connesse alle aree cerebrali, nonché come forme trans-pittoriche che catturano e riproducono le superfici materiche di opere del passato come ready-made in 3D.