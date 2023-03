Al via "Venise pour la francophonie": l’omaggio alla lingua francese e alle culture francofone nel mondo

La lingua francese viene celebrata in tutto il mondo e a Venezia va in scena la terza edizione del festival biennale Venise pour la francophonie, organizzato dalla sezione di francese dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati (DSLCC). Il festival proporrà una trentina di eventi lungo tutto il periodo tra il 21 marzo e il 6 aprile, in sinergia con le istituzioni culturali della città di Venezia e con istituzioni francesi.



Si tratterà in tutti i casi di eventi legati alla lingua francese o alla cultura della Francia e dei paesi francofoni, spaziando tra letteratura, teatro, cinema, fotografia, arti visive, musica, conferenze e molto altro, quasi tutti ad ingresso libero, grazie al supporto di Ca’ Foscari e dei tanti partner coinvolti.

Letteratura

Saranno ospiti a Venezia autori francesi e francofoni, tra cui Maylis de Kerangal, Nicolas Mathieu, Lilian Thuram e James Noël, oltre alla tavola rotonda “Sguardo letterario francofono su Venezia” presso l’Ateneo Veneto, il 5 aprile, che raccoglierà le voci di autori che hanno scritto di Venezia, come François de Bernard, Bernard de Laroche, Minne, Dominique Paravel e Bruno Pellegrino.

Cinema

Sbarcheranno a Venezia anche diversi registi cinematografici, grazie alla rassegna di cinema francofono svizzero ospitata dal Consolato di Svizzera dal 27 al 29 marzo, che vedrà la partecipazione di Carmen Jaquier, Stéphane Goël, Jean-Louis Roy e Delphine Lehericey. Sempre per gli appuntamenti cinematografici, ci sarà poi spazio per i corti più apprezzati del festival di cortometraggi francofoni Tout Court, di Bologna, che saranno ospitati dalla Casa del Cinema il 1° aprile (alle 17.30 e alle 20.30).

Mostre

Verranno inaugurate due mostre, una dedicata a “Gustave Eiffel, l’uomo di ferro”, presso CFZ a Zattere a partire dal 22 marzo, l’altra in chiusura del festival, dal titolo “Traduire en archipel(s)” e realizzata in collaborazione tra Stefania Becheanu e Giuseppe Sofo, presso Crea Cantieri del Contemporaneo alla Giudecca, inaugurata il 6 aprile alle 18.30 con una performance dell’artista francorumena.

Convegni tematici

Due convegni scientifici, il primo dedicato alla francofonia e all’insegnamento del francese come lingua straniera (24 marzo, Ca’ Dolfin) e il secondo dedicato alla traduzione delle letterature caraibiche (3-4 aprile, Ca’ Dolfin), che sarà aperto dallo spettacolo teatrale di Jacques Martial dedicato al Cahier d’un retour au pays natal di Aimé Césaire.

Musica

Spazio anche alla musica con i concerti del festival La Belle époque delle compositrici presso Palazzetto Bru Zane (23 marzo) e Scuola grande San Giovanni Evangelista (1° aprile), e ad altre conferenze e incontri che permetteranno ai partecipanti di “scoprire, ammirare e sognare in francese”, come propongono gli organizzatori di Venise pour la francophonie.