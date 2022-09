Al via la ventesima edizione del Festival Chitarristico delle Due Città

Inizia questo weekend la XX edizione del Festival Chitarristico delle Due Città, prestigiosa rassegna chitarristica internazionale che corre sull’asse Treviso-Venezia nel nome del “New Classical World”, genere musicale di cui il direttore artistico, Andrea Vettoretti, è riconosciuto caposcuola.

A inaugurare la kermesse sarà, venerdì 16 settembre presso l'auditorium Stefanini di Treviso, il concerto del grande virtuoso Carlos Piñana, considerato uno dei flamenchisti più talentuosi del momento, capace di raccogliere l’eredità del mitico Paco de Lucia attraverso la contaminazione di numerosi generi. L'evento inizia alle ore 21.00.

Sabato 17 settembre, sempre nell’auditorium trevigiano a partire dalle 21.00, sarà la volta del primo dei doppi concerti in cartellone quest’anno: Iberia! e Follia in Duo: a salire per primo in scena sarà Tom Kerstens, leader del GPlus Ensemble e una delle maggiori figure in campo chitarristico internazionale. La sua reputazione lo porta in tutto il mondo e le sue esibizioni sono una presenza costante nei maggiori festival mondiali. A seguire ci sarà il Duo Sconcerto: la bravura e l’affiatamento del chitarrista Andrea Candeli e del flautista Matteo Ferrari è il risultato di una lunghissima collaborazione unita alla loro totale incapacità di prendersi sul serio. Protagonista una musica in cui il classico diventa anche un pop ricco di sfaccettature.

I biglietti di entrambe le serate sono acquistabili al botteghino dell’auditorium Stefanini. È consigliata la prenotazione gratuita telefonando al numero 320 0517000 oppure inviando una email a festival@musikrooms.com.

I successivi appuntamenti

Venerdì 23 settembre, invece, si partirà con un concerto dedicato al fado ed eseguito dal portoghese Concordis Quartet, presente per la prima volta al festival. A seguire ci sarà il virtuosismo di Simone Onnis, elegante interprete del “New Classical World”.

La formula del doppio concerto sarà riproposta anche sabato 24 settembre con due perfomance ricche di contaminazioni: ad inaugurare saranno gli sloveni del Mascara Quartet, grandi interpreti di fado e tango. A condividere il palcoscenico sarà Elena Zucchini, da anni attiva soprattutto in Gran Bretagna e che, per il suo esordio a Treviso, ha scelto un programma dedicato alla musica cubana.

Gli eventi mestrini

Da quattro anni il festival vive la parte finale del programma nel veneziano auditorium Candiani di Mestre: la sala bifronte sarà animata, venerdì 30 settembre, dalle note del Maurizio Di Fulvio Trio, nel cui itinerario artistico confluiscono il jazz nero, il jazz latino, il rock e le tinte del classico.

La conclusione dell’edizione del ventennale della kermesse sarà affidata, sabato 1 ottobre, al Trio Cantiga-Baile che, grazie all’estro artistico di due chitarristi e a una ballerina virtuosa delle nacchere, rievocherà il folklore andaluso dei maggiori compositori spagnoli.

«Ancora una volta, nonostante le crescenti difficoltà organizzative, proponiamo un cartellone di assoluto livello, rappresentativo dei molti fermenti che stanno attraversando il mondo della chitarra classica – commenta il direttore artistico Andrea Vettoretti –. Per questo è quantomai significativo che al tradizionale pubblico trevigiano si sia affiancata la piazza di Mestre, vivace ed attenta alle nuove tendenze».