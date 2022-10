Torna la fiera del disco al Rivolta di Marghera, la più grande del Veneto

Domenica 16 ottobre 2022, torna con la tredicesima edizione al centro sociale Rivolta di Marghera, il Venyl/Vinyl Market/Venezia, la mostra-mercato del disco più grande e importante del Veneto con decine di stand dedicati al meglio della musica in formato analogico: vinili, cd, dvd, musicassette e tante iniziative per intrattenere i visitatori.

Edizione numero tredici della mostra mercato aperta a tutti e dedicata al mondo della musica e dei dischi che è ormai una realtà consolidata del settore non solo nel Veneziano ma in tutto il nord Italia vantando edizioni speciali anche in altre province e standisti e appassionati che giungono anche dal resto d'Italia e dall'estero.

La mostra del disco di Venezia: dettagli

Oltre 200 metri lineari di banchi in cui troveranno spazio tutti i generi musicali, disponibili in tutti i formati: lp, 33 e 45 giri, mix, cd, dvd, tapes, con i migliori standisti provenienti dall'Italia e dall'estero. Troveranno posto tra i banchi dell’esposizione numerosi negozi di dischi, etichette indipendenti e i migliori collezionisti di dischi d’Italia. Venyl non è solo mostra mercato del disco, ma una vera e propria festa per raggiungere i più svariati appassionati di musica analogica, dal collezionista che cerca il pezzo raro al neofita che si immerge per la prima volta nel mondo dell’ascolto in vinile, dal dj che non ha mai abbandonato l’amore per il formato fisico fino al curioso che desidera passare una domenica diversa dal solito.

A dare il ritmo alla manifestazione fin dall’apertura saranno dieci dj e selectors provenienti da tutta Italia. Il pubblico potrà così ascoltare ottima musica in vinile: si spazierà dal rock anni '90 alla new wave, dall’afrobeat alla disco music, dal reggae al jazz, dallo psych rock alla musica house. «Questa edizione è molto speciale, dopo tutti questi anni di attività siamo riusciti ad avere tra i migliori espositori del circuito nazionale - spiega Marco Mazzolin, titolare del negozio di dischi Spazio 432 di Mestre e organizzatore dell’evento - Gli anni di pandemia ci hanno costretto a stoppare i nostri eventi, ora che la situazione è migliorata abbiamo ricominciato a proporre la nostra mostra-mercato nel pieno della sua offerta».

Numerose anche le possibilità di ristoro offerte negli ampi spazi del Rivolta, con bar e osteria aperti tutto il giorno, pizzeria con prodotti a km0, birre artigianali di qualità e vini del territorio. Tantissime novità, ad un prezzo popolare di 3 euro (gratuito per bambini fino a 12 anni).