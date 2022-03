Domenica la mostra-mercato dei dischi in vinile e di tutta la musica analogica

Venyl, mostra mercato del disco, torna al centro sociale Rivolta di Marghera domenica 20 marzo per la dodicesima edizione. Come da tradizione, ad accogliere i visitatori ci saranno decine di stand dedicati al meglio della musica in formato analogico. Oltre 200 metri lineari di banchi in cui trovare tutti i generi e tutti i formati: 33 e 45 giri, mix, cd, dvd, tapes, con standisti provenienti dall'Italia e dall'estero.

Un evento che vuole raggiungere tutti gli appassionati di musica analogica, dal collezionista che cerca il pezzo raro al neofita che si immerge per la prima volta nel mondo dell’ascolto in vinile, dal dj che non ha mai abbandonato l’amore per il formato fisico fino al curioso che desidera passare una domenica diversa dal solito.

A dare il ritmo alla manifestazione, fin dall’apertura, saranno dieci dj e selectors provenienti da tutto il Veneto. Il pubblico potrà così ascoltare ottima musica in vinile: si spazierà dal rock anni '90 alla new wave, dall’afrobeat alla disco music, dal reggae al jazz, dallo psych rock alla musica house.

Tante anche le possibilità di ristoro offerte negli ampi spazi del Rivolta, con bar e osteria aperti tutto il giorno, pizzeria con prodotti a km 0, birre artigianali di qualità e vini del territorio.