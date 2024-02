Al Teatro del Parco arriva la stand-up comedy di Daniele Fabbri

Grande abilità mimica e umorismo sospeso tra black humor, comicità pop e satira demenziale. Questo il biglietto da visita di Daniele Fabbri, che giovedì 22 febbraio, alle ore 21.00, arriva al Teatro del Parco di Mestre con il nuovo spettacolo Verità comode, appuntamento nel cartellone della rassegna "In piedi – il potere delle parole".

Lo spettacolo

Dopo il successo in tutta Italia di Fakeminismo, Fabbri condensa in questo nuovo lavoro tutti i suoi talenti di stand-up comedian, attore, autore e fumettista per condannare con un sorriso quella smania di schierarci sempre dalla parte "giusta" che ci fa vivere in una realtà polarizzata, che non corrisponde a verità. Va bene "ridere ma anche pensare", solo che pensare troppo rende infelici. Il cioccolato fa ingrassare, però fa anche bene ai denti. Ascoltare musica ad alto volume può rendere una persona più felice e rilassata. I gatti fanno allergia, ma allontanano la depressione e aiutano a conciliare il sonno. Tutte cose che Daniele non sapeva, prima di compiere 40 anni e che adesso catapulta sul palco senza peli sulla lingua, con quell’ironia viscerale che gli è valsa la vittoria del prestigioso Premio Satira Forte dei Marmi 2023.

Daniele Fabbri

Classe ‘82, attore, stand-up comedian, sceneggiatore, fumettista e podcaster, diplomato come attore e regista all’Accademia Internazionale di Teatro di Roma, Daniele Fabbri è uno dei veterani della scena stand-up comedy italiana.

Le sue caratteristiche principali sono una grande abilità mimica e performativa sulla scena, insieme a un umorismo poliedrico che spazia tra tutti i generi di comicità.

Il suo ultimo monologo, Fakeminismo, ha avuto un enorme successo in tutta Italia tra il 2019 e il 2021, e lo ha portato a realizzare un TEDx sui temi del femminismo. Oltre alle numerose apparizioni in tv e su web, ha scritto 25 spettacoli teatrali, è autore per programmi tv, radio e podcast, e sceneggiatore di fumetti pubblicando tra gli altri per Feltrinelli.

Ora è pronto a portare nei teatri d’Italia il nuovo lavoro Verità comode.