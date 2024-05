Mestre diventa crocevia del mondo con il festival "Viaggi e Viaggiatori"

Un regalo alla città: è questo lo spirito con il quale è stato costruito tale evento e con cui le tante persone interverranno a Viaggi e Viaggiatori, perché una città non è fatta solo di case, piazze e strade, ma soprattutto di persone. Persone che scrivono libri, che cucinano, che gestiscono negozi, che studiano o che hanno delle passioni. E tutte hanno voluto fare un regalo a Mestre: sabato 25 maggio infatti, nell'area pedonale di via Verdi, offriranno alla cittadinanza dieci minuti del loro tempo e della loro competenza. Da questa voglia di condividere nasce tutta l'energia di questo festival.

Viaggi e Viaggiatori vuole avvicinare le persone al viaggio, inteso come esperienza culturale e di crescita, e vuole farlo coinvolgendo le persone mettendole in relazione con i vari soggetti che trattano il tema proposto in molteplici aspetti. Un viaggio è una partenza verso un paese lontano e a noi ancora sconosciuto, o una meta più vicina, ma mai presa in considerazione; ma è anche il ritorno in un luogo che ha segnato la nostra memoria. Da un viaggio comunque non si ritorna mai uguali a prima.

Sommersi da tante informazioni che arrivano dai media come internet, capita spesso che scegliere di partire diventi una scelta difficile. Spesso non ci accorgiamo che le informazioni migliori sono semplicemente attorno a noi e sono quelle delle persone che hanno viaggiato prima di noi. E proprio da questa premessa nasce l'idea di organizzare una giornata nella quale le esperienze di chi ha, tanto o poco, viaggiato vengano messe a confronto e possano divenire utili a chi ha intenzione di partire. Senza ovviamente sostituire l'esperienza concreta alla professionalità di agenzie e tour operator.

Il programma

L'inaugurazione ufficiale è prevista per le ore 11.00 con l'apertura delle esposizioni. Alle 11.30 si esibirà il gruppo Voci di laguna con Monica Giori, con musiche e canzoni veneziane e letture ispirate a Marco Polo.

Dalle 15.00, lungo via Verdi, saranno operativi diversi spazi, ciascuno dedicato ad un paese (India, Marocco, Nepal, Perù/Bolivia, Grecia, Cina, Giappone), nei quali vi saranno una o due persone esperte che contribuiranno a trasformare l'area in un luogo nel quale chiunque potrà parlare delle proprie esperienze di viaggio, condividere impressioni e ricordi o cercare di dare risposta ai propri dubbi e curiosità in vista di una prossima partenza.

Contemporaneamente, dalle ore 15.00, è prevista una serie di 23 interventi di dieci minuti ciascuno dagli argomenti diversissimi tra di loro. Dalla cuoca marocchina che ha un ristorante a Mestre che ci spiegherà come preparare una tajine alla titolare di un negozio di articoli per animali che ci parlerà di cosa significa viaggiare per un animale; dalla presentazione di alcuni libri, uno sulla Grecia e uno sugli Stati Uniti, alle letture sul viaggio di un seme dalla terra alla vita; dalla grande viaggiatrice solitaria, che ci spiegherà cosa significa viaggiare da soli ad alcuni dottorandi che parleranno delle loro esperienze in Corea del Sud, Pakistan e nel Corno d'Africa. E ancora: i viaggi in camper, il viaggio di Dante Alighieri, viaggiare con i libri, con la poesia e tanto altro.

Durante l'evento sarà possibile visitare anche alcune esposizioni: una è dedicata all'Afghanistan con delle fotografie inedite e riscoperte dallo stesso viaggiatore 50 anni dopo il viaggio. Un'altra è dedicata alla pittura e al cinema. Una terza mostra riguarderà invece il modellismo navale e sarà all'interno del negozio Arterìa Cornici e Dintorni.

Sempre nel pomeriggio saranno attivi due laboratori creativi, uno per la realizzazione di ojos de dios e un altro sulla scrittura araba, e un clown che rallegrerà i bambini con un personaggio ispirato a Marco Polo. Dalle 20 ci saranno quattro esibizioni, una di Tango argentino, un'altra di Flamenco, una di danza indiana, il Kathak e infine un grande spettacolo di musiche Bollywood nel quale si esibiranno tra i più importanti ballerini del settore in Italia. Durante tutto l'evento sarà presente uno spazio dedicato alla ristorazione. Un truck dal Friuli porterà infatti birre artigianali locali e, tra le altre cose, una sua elaborazione del Cous Cous.

L'evento è organizzato da Via Verdi Viva, gruppo formato da alcune attività economiche di via Verdi a Mestre che da anni ha ridato vita e nuova identità allo spazio pedonale locale, creando delle vere e proprie “piazze”, anche quando queste non esistono come luoghi fisici veri e propri. Hanno collaborato l'associazione culturale “Paesaggi” impegnata nel promuovere la cultura artistica, sociale e filosofica, il valore del dialogo e dell'amicizia, e il Comune di Venezia attraverso Le Città in Festa.