A San Servolo la quarta edizione di VID Venice Innovation Design

La società San Servolo srl, in collaborazione con la Città metropolitana di Venezia, propone per sabato 1 e domenica 2 luglio la quarta edizione di VID, Venice Innovation Design, l’appuntamento all’insegna della sostenibilità che vede protagonisti architetti e imprenditori, designer, accademici, innovatori, rappresentanti delle istituzioni del settore e del mondo della comunicazione. Ospiti e relatori daranno vita a una due giorni di dibattiti, tavole rotonde e interventi, per conoscersi e accrescere il proprio sistema relazionale.

VID è un'occasione per comprendere l’evoluzione del processo di rigenerazione urbana in atto nell’isola, di proprietà della Città metropolitana di Venezia, che gradualmente si concretizza. Saranno infatti inaugurate le varie pensiline collocate nel parco con i pannelli fotovoltaici e il pavimento fotovoltaico calpestabile.

VID è anche un importante appuntamento per confrontarsi su nuove visioni, idee e progetti, proposte operative e imprenditoriali dedicate al design sostenibile, e per questo una selezionata platea di 100 protagonisti del mondo dell’abitare contemporaneo si ritroverà nella bellissima e ospitale isola di San Servolo. Si partecipa agli incontri di VID e alla cena di gala solo su invito ma anche quest’anno sarà possibile, per il pubblico interessato e per gli operatori del settore, visitare la parte espositiva composta da un gruppo di imprese innovative selezionate nel mondo del design. Una giuria, presieduta da Giulio Cappellini, imprenditore e riconosciuto talent scout del settore, e composta da Patrick Abbattista (DesignWanted), Domitilla Dardi (curatrice e storica del design, co-fondatrice EDIT Napoli), Antonella Galli (giornalista) e Sheng-Hung Lee (ricercatore del MIT Age Lab di Cambridge - Massachusetts) individuerà il progetto più innovativo e sostenibile presente a VID.



Il programma di VID 2023, curato dal giornalista Pierluigi Masini, è particolarmente ricco e partecipato e prevede tavole rotonde, interventi e case history. Dopo il saluto dell’amministratore unico di San Servolo Srl, dottor Simone Cason, la giornata di sabato vedrà una tavola rotonda dal titolo “L’eccellenza sostenibile: le nuove sfide del design italiano” a cui prenderanno parte Antonella Andriani, vicepresidente ADI, Associazione per il Disegno Industriale; Vittorio Borelli, past president Confindustria Ceramica; Paolo Fantoni, vicepresidente vicario di FederlegnoArredo; Marva Griffin, fondatrice e curatrice del SaloneSatellite, Salone del Mobile.Milano.

L’ospite d’onore di VID 2023 è l’architetto Mario Cucinella: la sua lezione, dal titolo “Building Green Futures”, presenterà la sua visione sull’architettura sostenibile. L’architetto Cucinella verrà premiato nel corso della cena di gala di sabato con un’opera in vetro di Michela Cattai, artista e designer.

Sempre nel pomeriggio del 1° luglio, sono previsti altri appuntamenti di rilievo: il primo sul tema dell’Intelligenza Artificiale che vedrà confrontarsi Alessandro Bonfiglioli, direttore scientifico executive master in Business innovation sustainability design and entrepreneurship, Bologna Business School, e Maurizio Sobrero, ordinario di Economia e Gestione dell’Innovazione all’Università “Alma Mater” di Bologna. La domenica per i partecipanti a VID comincia presto, con una meditazione al levar del sole condotta da Andrea Maragno, designer (JoeVelluto Studio) e monaco Zen. A seguire l’architetto Alessandra Bosco, ricercatrice IUAV, illustrerà i risultati del workshop degli studenti IUAV. Interverranno poi il prof. Mario Calderini del Politecnico di Milano sulla Social Innovation, il ricercatore del MIT Age Lab di Cambridge Sheng-Hung Lee su Sostenibilità e Longevità delle persone e l’architetto Caterina Malinconico, direttore di SOUx Milano, School of Architecture for Children.