La magia dello spettacolo sull'acqua in Arsenale | VIDEO

Le proiezioni, le fontane danzanti, le luci, le barche a pelo d’acqua che trasportano animali immaginari e immaginati. E poi il dragone che lentamente si sposta nelle acque della darsena, un tempo culla della marineria della Serenissima, Marco Polo che naviga affrontando tigri e peripezie mentre delle giovani danzatrici cinesi fanno ondeggiare i propri ombrellini sulle note di danze ancestrali. Sullo sfondo le proiezioni del ponte di Rialto e la Basilica di San Marco, in un ponte ideale che da sempre lega la regina dei mari, Venezia, all’Oriente.

L’Arsenale di Venezia è tornato ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua, “Terra incognita”, che per l’edizione 2024 del Carnevale fa rivivere i colori, i suoni e le atmosfere di Marco Polo, nell’anno dei 700 anni dalla sua morte, e del suo viaggio “Ad Oriente”.

Con un titolo che riprende il termine cartografico per indicare le parti del globo mai esplorate, entrato in uso nella cartografia a partire dal Cinquecento, “Terra Incognita” riempie di magia e suggestione lo specchio d’acqua della Darsena Grande: in circa quaranta minuti di spettacolo, liberamente ispirato a “Il Milione”, il pubblico sulle tribune e sui pontili rivive il fascino delle avventure di Marco Polo.