Al via "Vien, cori… ma staghene fora", la corsa a sostegno di Avapo per ricordare Stefano Cera

Appuntamento domenica 24 settembre per “Vien, Cori…ma staghene fora": edizione 2023 della manifestazione benefica promossa da A.P.S. Club41 Mestre. Una corsa/camminata ludico-motoria non competitiva, aperta a Nordic e Fitwalking, a sostegno di Avapo Mestre Onlus per ricordare Stefano Cera, caro amico della comunità mestrina e veneziana, recentemente scomparso a causa della SLA.

Cinque e dieci chilometri a passo libero con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno dell’associazione di volontari che supporta ogni giorno i pazienti oncologici, e di diffondere le buone pratiche di sport, benessere e socialità. Partenza alle 9.30 dalla Porta Rossa – Parco San Giuliano (Mestre); ritrovo alle 8.00. L’evento si svolgera? con qualsiasi condizione meteorologica ed è totalmente accessibile ai portatori di handicap.

Le iscrizioni si chiuderanno domenica 24 settembre 2023 mezz’ora prima della gara. La quota d'iscrizione e? di 5 euro e da? diritto a pettorale, deposito sacche, ristoro finale, punto acqua a meta? percorso (per il tracciato da 10km), assicurazione r.c. e assistenza medica. Le iscrizioni possono essere effettuate: fino al 22 settembre presso il negozio We Sport di via Ca’ Rossa 48 Venezia Mestre o il giorno della gara presso l’apposito gazebo nei pressi della partenza.

Club41 Mestre nasce nel 2003 per volontà di un gruppo di amici legati dallo spirito di amicizia, stima e dalla comune volontà di perseguire gli stessi ideali. Alla base del Club41 Mestre e dei suoi 34 soci attuali non ci sono quindi legami di partito o economici. Il club è costituito da ex soci del noto club Round Table. La sezione di Mestre fa parte del Club41 Italia, fondato nel 1991. Il primo Club41 nacque nel 1941 in Gran Bretagna.