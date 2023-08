Apertura straordinaria a Villa Donà Jacur e visita alla filanda di Salzano

Riceviamo e pubblichiamo:

Il nostro itinerario alla scoperta di Salzano inizia da Villa Donà Romanin Jacur. Per quanto possa sembrare strano, pochissime sono le notizie certe sulla villa: ignota è la data di costruzione, sconosciuto ne è l’architetto, nebulose le vicende.

Fu voluta quasi sicuramente dalla famiglia patrizia veneziana dei Donà che la realizzò nei primi decenni del XVII s., sulle spoglie di una precedente casa padronale tardo cinquecentesca a pianta quadrata.

Nel 1847 la Villa venne acquisita dalla famiglia ebrea di banchieri padovani Jacur. Oggi la villa è sede del Comune di Salzano e noi ne visiteremo gli interni (apertura straordinaria) e l’adiacente giardino.

A seguire, esploreremo la meravigliosa filanda di Salzano.

La Filanda Romanin-Jacur è stata in funzione a Salzano per circa ottant’anni a partire dalla sua costruzione nella seconda metà del XIX secolo ed ha rappresentato una indiscutibile fonte di benessere economico e sociale per la comunità locale.

La Filanda di Salzano – la più grande filanda del Veneto – per la quantità e la qualità di seta prodotta divenne subito una delle più importanti di tutto il Nord Est: nei periodi di massima produzione lo stabilimento dava infatti lavoro a circa 250 persone (quasi esclusivamente donne).

Da tempo a Salzano è iniziato un progetto culturale che accompagna il recupero del manufatto della Filanda Romanin-Jacur e che ha individuato come paradigma per le azioni rivolte alla cittadinanza lo slogan “dalla produzione industriale alla produzione culturale”, immaginando che una delle “merci preziose” di cui questo territorio ha bisogno sia proprio lo sviluppo socio-culturale.

Saremo accompagnati dall’Associazione Tempo e Memoria.



PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: www.venetosegreto.com/eventi/