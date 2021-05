Giornata delle dimore storiche: ingresso gratuito a Villa Widmann e attività all'aria aperta

Domenica 23 maggio 2021, in occasione della Giornata Nazionale Dimore Storiche aperte organizzata dell’Associazione Dimore Storiche Italiane Sezione Veneto, in collaborazione con l’Associazione per la Ville Venete, la Città Metropolitana di Venezia e San Servolo srl propongono un open-day in Villa Widmann con ingresso gratuito e un programma di attività all’aperto per grandi e piccini nel pomeriggio.

Villa Widmann a Mira, ingresso gratuito

La giornata sarà dedicata a coloro che desiderano ritornare nei luoghi dell’arte e della cultura ma in particolare alle famiglie che desiderano trascorrere qualche ora all’aria aperta immersi nei colori intensi della primavera nel suo risveglio e a contatto con la natura! Nasce così l’idea del Giardino di Ciliegie ideato da Ciliegie Animazione in collaborazione con Villa Widmann che prevede:

alle ore 14.00 il laboratorio botanico Dipingere con la natura: una passeggiata nel parco porterà i giovani partecipanti alla ricerca di materiale vegetale come rametti, foglie, fili d’erba e realizzazione di un elaborato pittorico con gli elementi raccolti

alle ore 14.30 il laboratorio botanico Si-amo gli alberi: attività sensoriale alla scoperta degli elementi che formano un albero, il loro ciclo di vita e la relazione-connessione con l’uomo

alle ore 15.30 Caccia al tesoro fra gli alberi, gioco-esperienza in chiave ludica e sotto forma di caccia al tesoro alla scoperta del parco della Villa, delle sue curiosità e delle sue bellezze

Ciascuna attività avrà la durata di circa un’ora e prevede la presenza di due animatrici polivalenti. I laboratori sono pensati per bambini e ragazzi dai 4 agli 11 anni. I genitori e i nonni che vorranno aiutare i loro bimbi e nipoti saranno i benvenuti.

