Il Villaggio Coldiretti porta l'eccellenza dell'agricoltura italiana a Venezia

Arriva a Venezia il Villaggio Coldiretti: dal 28 al 30 giugno tra Riva dei Sette Martiri e i Giardini Napoleonici decine di stand presenteranno l'eccellenza dell'agricoltura italiana grazie alla massiccia partecipazione delle aziende di Campagna Amica. I visitatori potranno conoscere e gustare il meglio della cucina contadina e dello street food, fare la spesa al mercato contadino, visitare la fattoria degli animali con l'agriasilo e la pet therapy.

Durante la tre giorni si alterneranno esponenti istituzionali e rappresentanti della società civile per discutere sui temi della crisi energetica, del cambiamento climatico, dell’alimentazione e dei rischi connessi all’affermarsi di modelli di consumo omologanti. L'iniziativa si aprirà con la consegna degli Oscar Green, il premio nazionale per l’innovazione in agricoltura. Alle ore 9.00 di venerdì 28 giugno sarà inoltre inaugurato il salone della creatività giovanile, dove sarà possibile toccare con mano le soluzioni partorite dalla mente degli agricoltori under 35 in tema di innovazione del prodotto, transizione ecologica, sostenibilità sociale, scelte dopo una lunga selezione territoriale.