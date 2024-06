A Venezia, la filiera agroalimentare incontra la transizione energetica

La filiera agroalimentare incontra la transizione energetica: questo uno dei temi principali che verranno affrontati al Villaggio Coldiretti che da venerdì 28 giugno a domenica 30 giugno verrà allestito a Venezia, tra Riva dei Sette Martiri e i Giardini Napoleonici.

Durante i tre giorni i visitatori potranno assistere agli interventi di esperti di settore e ospiti istituzionali ma anche acquistare prodotti a KM0 e assaggiare le proposte gourmet preparate dai cuochi contadini. Ci sarà spazio, inoltre, anche per le attività dedicate ai più piccoli, come la fattoria degli animali e l’agriasilo.

Eni è presente in qualità di Main Partner in sei tappe dei Villaggi Coldiretti in una collaborazione volta a raccontare il punto di incontro tra la filiera agroalimentare e la transizione energetica. Ogni Villaggio si svolge in tre giorni nel fine settimana, e coinvolge alcune grandi città italiane allo scopo di far incontrare cittadini e imprese, sostenere le eccellenze italiane e approfondire temi centrali come l’energia e l’innovazione tecnologica al servizio delle persone e dei consumatori.

Si tratta della terza tappa dell’iniziativa, dopo quelle di Roma e Napoli, a cui Eni è presente in qualità di Main Partner.

L'allestimento nei Villaggi Coldiretti

Ai Villaggi, Eni racconta la centralità del rapporto con il cliente e l’approccio integrato di Eni – insieme e grazie alle sue società retail – nel percorso di decarbonizzazione, valorizzando i prodotti e le soluzioni concrete in campo: dalle energie sostenibili da fonti rinnovabili, ai progetti di chimica circolare, passando per nuovi servizi per una mobilità sempre più sostenibile.

E lo fa attraverso una modalità semplice basata sull’ingaggio all’interno dello spazio espositivo, dove sono previsti giochi interattivi dedicati a Enilive sulla mobilità sostenibile e a Plenitude sulle energie rinnovabili, nonché una mini pista da golf proposta da Versalis.

I visitatori, avranno inoltre l’opportunità di conoscere l’approccio integrato di Eni alla decarbonizzazione attraverso dei contenuti video dedicati alle attività business pensate per sostenere la transizione energetica.