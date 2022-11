La stand up comedy di Vincenzo Comunale al Teatro a l'Avogaria

Secondo appuntamento, sabato 19 novembre 2022 alle 21, sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia, con la stand up comedy. Una rassegna curata da Nicolò Falcone che porta in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto.

Dopo il suo ultimo spettacolo “Titolo Provvisorio” (andato in scena in alcune delle principali città italiane, tra cui Roma, Napoli, Milano, Torino e Palermo), il giovane comico partenopeo Vincenzo Comunale torna dal vivo con nuovi pezzi di stand up e materiale improvvisato con il pubblico nel suo nuovo show “Definitivo3”. Con i suoi monologhi Comunale spesso ribalta la realtà, evidenziandone le contraddizioni e proponendo punti di vista alternativi. Se vuole parlare di Napoli, evita i luoghi comuni; se vuole parlare della sua generazione, evita discorsi retorici; se vuole parlare di cose che non conosce, evita.

Napoletano classe 1996, Vincenzo Comunale è tra i più giovani comici d'Italia. Ha vinto diversi premi nazionali (tra cui il “Premio Massimo Troisi” ed il “Premio Charlot”) e ha partecipato a trasmissioni televisive come “Zelig”, “Battute?” e diversi format su Comedy Central.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone che dopo la pandemia non ha perso la voglia di portare nella sua città comici da tutta Italia, alcuni già affermati altri no, ma con in comune la capacità di far ridere. “La rassegna all’Avogaria mi ha dato sempre enormi soddisfazioni. Su questo palco si sono esibiti comici che poi hanno sfondato come Valerio Lundini, Luca Ravenna, Michela Giraud e Edoardo Ferrario.

Per tutte le informazioni e prenotazioni consultare il sito: https://www.teatro-avogaria.it/