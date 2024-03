L'evento per gli amanti del vino: in Villa Farsetti il meglio delle "bollicine" da tutta Europa

Torna anche quest’anno la manifestazione dedicata a champagne e bollicine ospitata in Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala. Due giorni, sabato 23 e domenica 24 marzo, per gli amanti del vino e gli addetti ai lavori: un’occasione per incontrare il meglio della produzione spumantistica italiana ed europea, accompagnata anche da una selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza provenienti dal nostro territorio.

Sarà un viaggio nei “terroir” più interessanti e più importanti per gli spumanti, come la Francia, l’Italia, la Spagna, la Slovenia, l’Austria e, novità 2024 la presenza dell’Ungheria con la Cantina Chateau Pajzos di Sárospatak. Vitigni autoctoni e alloctoni internazionali, vini biologici, biodinamici, naturali, convenzionali, di pianura, di collina, di montagna (da viticultura eroica), di mare, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate. E un’opportunità per conoscere, imparare e provare le differenze tra vini frizzanti e spumanti, da Metodo Classico, Ancestrale, Rifermentati o Martinotti Italiani e i principali spumanti europei: Champagne e Crèmant Francesi, Cava Spagnoli e poi Spumanti da Slovenia e Austria. Tutte le informazioni e i prezzi sono sul sito www.bollicineinvilla.it.

Per la produzione Italiana: il Trentino, l’Oltrepò Pavese, la Franciacorta, il Piemonte e Valdobbiadene, tra le più vocate e conosciute, ma si potranno scoprire nuovi spumanti dalla Sicilia, Sardegna, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige. Inoltre si spazierà tra 17 Maison di Champagne di 31 tipologie diverse: Dom Perignon, Louis Roederer con Cristal, Krug, Jacques Selosse, Salon, Charles Heidsieck, Ruinart, Gosset e Bollinger Lepreux- Penet, Gaiffe Brun, R. Gabriel - Pagin Fils, Arnaud De Cheurlin con gli Champagne Premier Crù, Bourbier Louviet con i Grand Crù e lo Champagne Bernard Robert (Regione dello Champagne e Dipartimento L’Aube), di cui sarà presente il titolare ed Enologo Sébastien Robert. Le novità del 2024 per gli Champagne sono: Champagne Richard Bavion, Champagne Lombard Champagne Paul Briard e Champagne Bernard Remy.

Sempre dalla Francia i Cremànt d’Alsace del vigneron independant Mauler, Chateau Grand Renard con il Crèmant De Bourgogne , Calmel & Joseph con Blanquette de Limoux Brut e Domaine des Tilleuls Fines Perles des Tilleuls, dalla Spagna Raimat con il Cava, dall’Austria Gangl Wines con il particolarissimo Roter Sekt mèthode traditionnelle e i nuovissimi Weisser Sekt e Rosè Sekt ottenuti con il mèthode traditionnelle, dalla Slovenia Erzetic Wines con lo spumante Sentio ottenuto con il mèthode traditionnelle da uve Rebula e Chardonnay.

La manifestazione “Bollicine in Villa” - alla sua VII edizione - è diventata il punto di riferimento in Italia per la sua impronta didattica in un mondo così vasto. La forte esperienza nel settore dei fratelli Ezio e Vanni Berna, con la loro enoteca “Le Cantine dei Dogi” di Mirano, permette di entrare nel mondo delle bollicine internazionali e, far conoscere agli addetti e agli appassionati dei vini oltre 2.500 bottiglie di altissima qualità.