Torna Vinokilo, il negozio itinerante di abbigliamento vintage venduto al chilo

Abbigliamento vintage in vendita con prezzi in base al peso: è Vinokilo, importante realtà della moda sostenibile, che torna a Venezia per cinque giorni dal 22 al 26 settembre presso Oficine 800, in fondamenta San Biagio. Il negozio itinerante propone accessori e abiti unici e di qualità, alternative di capi diversi e suddivisi per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie. Più di 10 mila pezzi venduti a peso: il primo e il secondo giorno a 50 euro al chilo, gli altri tre giorni il prezzo scende a 40. L'ingresso è consentito ai possessori di green pass con prenotazione a questo link.

Il programma completo

Il brand è stato fondato nel 2016 dal giovane imprenditore tedesco Robin Balser (inserito da Forbes nella classifica degli under 30 impegnati in progetti di rilievo sociale) e raccoglie pezzi vintage attraverso un processo di selezione che mixa il fascino del second hand al gusto ed alle destinazioni d'uso più contemporanei: un'offerta in costante aggiornamento di moda accessibile, di alta qualità ed a basso impatto ambientale, disponibile alla vendita online sull'e-commerce ufficiale Vinokilo o acquistabile durante le kilo sales del brand.

Allo shopping si affiancano eventi con dj set, performance, talk e degustazioni enogastronomiche con una particolare attenzione alla valorizzazione della scena locale, oltre ad una sezione marketplace dove scoprire e acquistare creazioni artigianali, oggetti di design, occhiali vintage e retrò, arredamento industriale e articoli unici realizzati da creativi provenienti da tutta Italia.

