Vintage kilo sale a Forte Maghera

Vintage Kilo Sale Italy è:

Un viaggio a ritroso nel tempo, per ripercorrere le fantastiche atmosfere degli anni 70/80/90, alla scoperta di un’epoca ormai passata, ma mai come oggi così “di moda”.



Troverai oltre 5000 capi di abbigliamento vintage in 20 categorie diverse.

Troverai capi di tutte le taglie, dalla Xs alla Xxl

Troverai tanta jeanseria anche dei marchi più famosi.

Troverai anche capi di brand classici e sportivi famosi

Troverai sempre gli stendini pieni di nuovi articoli. Li riforniamo spesso.

Il prezzo è di euro 40 al kilo per tutte le 3 giornate dell'evento

Potrai acquistare a 3 euro la nostra Tote Bag

Non vi è nessun obbligo di fare un kilo. (se ti piace solo una camicia, va bene)

In questa edizione troverai anche Converse e Vans al pezzo.



Potrai pagare in contanti o con carta di credito o bancomat

Se vuoi, puoi tornare anche il giorno dopo e trovare tanti nuovi articoli.

Dal 2006 il riciclo, il riuso e la sostenibilità sono la nostra missione.



All'ingresso, ritira la tua borsa. Gira tra gli stendini, scegli, prendi e prova gli articoli che ti piacciono nei camerini.

Pesa i tuoi capi nelle bilance che troverai negli stand.



Crea il tuo stile. Con solo un kilo, potrai fare un tuo outfit vintage!

Ad esempio: una camicetta, un jeans e una t-shirt.

Con Vintage Kilo Sale Italy, acquisti tanto, spendi poco e fai bene al pianeta!



Non preoccuparti se non sarai il primo ad entrare. Ci saranno sempre un sacco di abiti diversi da provare, di tute le categorie, tutti i giorni, a tutte le ore.



