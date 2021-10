Vipera e C+C=Maxigross live al teatro del Parco Bissuola

Chiudono la rassegna Opening Nights, mercoledì 8 dicembre, due gruppi ricercatissimi, Vipera e C+C=Maxigross. Il primo, Vipera, è il progetto solista di Caterina Dufì, classe ‘98, che ha costruito un immaginario ibrido, spartito tra musica e arte visiva. L’estetica e le intenzioni del progetto riprendono musicalmente il Frusciante di Niandra La Des, le sonorità di Mount Eerie, le suggestioni del misto inglese-italiano care a Flavio Giurato, le visioni aride del litorale adriatico di Umberto Palazzo, l’insaziabile sete di conoscere sé stessi, l’efferata sperimentazione del primo e ultimo Battiato. L’omonimo EP d’esordio di Vipera rimescola queste suggestioni musicali assieme a testi che più che raccontare evocano, più che portare alla luce vogliono restituire l’esperienza di un mondo filtrato e rarefatto, lontano ma pervasivo.



Il progetto C+C=Maxigross ha 13 anni di avventure alle spalle con innumerevoli formazioni, dal folk psichedelico degli esordi fino alle melodie esoteriche in lingua madre. È difficile concentrare in poche righe la storia di un collettivo in costante evoluzione che da una casetta di montagna sopra le Prealpi veronesi scese per vincere Arezzo Wave (2012), volare a New York, suonare due volte al rinomato Primavera Sound di Barcelona, collaborando con Marco Fasolo dei Jennifer Gentle, Miles Cooper Seaton degli Akron/Family, Adele Altro e Marco Giudici di Any Other, solo per citare qualche nome. Centinaia di concerti tra Europa e Italia, una decina di pubblicazioni. Un concerto del progetto C+C=Maxigross è un’esperienza unica e irripetibile: se ogni luogo in cui si suona è diverso, così lo sarà anche ogni esibizione, adattandosi organicamente al contesto.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...