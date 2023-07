Per una giornata sarà possibile visitare gratuitamente il Museo di Torcello

Giovedì 3 agosto sarà possibile visitare gratuitamente il Museo di Torcello: un’occasione per conoscere le due sezioni espositive dell'edificio – testimone della storia di un’isola che fu uno dei primi insediamenti lagunari, struttura di approdo e di commerci legata ad Altino, poi florida città produttiva e sede vescovile – e per godere dei reperti allestiti negli spazi aperti della piazza dell’isola.

La "Sezione Archeologica" offre reperti dal paleolitico alla tarda romanità e conserva esempi di ceramica greca, italiota, etrusca e romana. E ancora: bronzetti protostorici e romani ad uso cultuale, personale e ornamentale come fibule e specchi; esempi di scultura greca di piccole dimensioni, copie e rielaborazioni romane di originali greci, monumenti funerari, ritratti urne, are e cippi.



La "Sezione Medievale e Moderna" espone invece opere e documenti datati dal VI al XIX secolo. Plutei, capitelli e frammenti architettonici, anche iscritti, percorrono il modificarsi degli stili e dei motivi decorativi nel costruito. Significative testimonianze del passato dell’isola, sono i frammenti di mosaico parietale e la Pala d'Altare in argento dorato del XIII secolo, provenienti dalla Basilica, e la statua lignea di Santa Fosca giacente. Alla Chiesa di S. Antonio (ora distrutta) appartenevano le tele della scuola del Veronese con le storie di Santa Cristina, l'Annunciazione e l'Adorazione dei Magi.

L'apertura avviene in occasione di "Musei in Festa", la giornata promossa dalla Fondazione Musei Civici di Venezia. L'iniziativa è valida per i residenti dei 44 comuni del territorio metropolitano e di Mogliano Veneto.