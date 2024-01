Visita guidata gratuita in Villa Farsetti a Santa Maria di Sala

Due appuntamenti straordinari con visite guidate a Ca’ Farsetti a Venezia e Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, apriranno sabato 13 e domenica 14 gennaio le celebrazioni per i 250 anni dalla morte dell’abate Filippo Farsetti, avvenuta a Venezia il 22 settembre 1774.

Il Comune di Venezia e il Comune di Santa Maria di Sala apriranno per l’occasione le porte dello storico palazzo sul Canal Grande che ospita la sede municipale e della splendida villa monumentale che venne eretta come sede di campagna della famiglia.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Un ideale gemellaggio storico e geografico tra la dimora cittadina e la dimora di campagna dell’abate Farsetti per un tour guidato organizzato dal Circolo Arci Pirola in collaborazione con le due amministrazioni comunali e con il patrocinio della Città metropolitana di Venezia e della Regione Veneto nel corso del quale si potranno ammirare le collezioni d’arte di Filippo Farsetti, conoscere i progetti architettonici, le passioni per l’arte, la scultura e la botanica del ricco e nobile veneziano.

Domenica 14 in occasione del tour guidato a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala sarà il sindaco Natasha Rocchi a salutare gli ospiti che hanno scelto di scoprire la storia e le bellezze della residenza di campagna della famiglia Farsetti. Orari visite: 10.30 e 11.30

Info per le visite guidate con prenotazione obbligatoria: 347/4156093 – info@arcipirola.org