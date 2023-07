Per una giornata sarà possibile visitare gratuitamente gli scavi archeologici di Altino

Gli scavi archeologici all’antica città romana di Altino saranno aperti alle visite del pubblico venerdì 21 luglio alle 18.00, quando il team di ricerca e gli studenti presenteranno le novità e saranno disponibili per rispondere a domande e soddisfare curiosità. L’ingresso è gratuito. Il ritrovo sarà ad Altino in via Sant' Eliodoro 39, davanti alla chiesa (per informazioni scrivere a scavoaltinounive@gmail.com).

Le attività di scavo sono riprese nei giorni scorsi in località Ghiacciaia (Campo Rialto). Il team, guidato da Luigi Sperti, professore di Archeologia Classica al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Ca’ Foscari Venezia, sta indagando l’antico quartiere residenziale della città.

Lo scavo, finanziato dall’Università Ca' Foscari Venezia e realizzato grazie alla concessione rilasciata dal Ministero della Cultura, vede impegnati studenti cafoscarini del curriculum archeologico. Il programma di quest’anno è ultimare l’indagine del grande edificio absidato messo in luce nelle ultime campagne di scavo, che ha restituito ricchi intonaci parietali e una notevole quantità di lastre in marmo colorato provenienti da tutto il Mediterraneo. Stanno emergendo, inoltre, anche strutture murarie e pavimentali relative ad altri edifici di età romana a destinazione residenziale (domus).

La giornata. intitolata “Archeologia sul campo ad Altino”, prevede varie iniziative: oltre alla visita allo scavo, alle 16.30 sarà possibile visitare anche le aree archeologiche e concludere con un aperitivo o una cena. Le visite alle aree archeologiche sono a cura del personale del Museo e Area Archeologica di Altino. La visita è su prenotazione, gratuita per gli abbonati, inclusa nel biglietto di ingresso per gli altri: 4 euro intero, 3 euro ridotto (per informazioni e prenotazioni contattare drm-ven.museoaltino@cultura.gov.it o 0422789443).

Per chi vorrà concludere il pomeriggio archeologico con un aperitivo o una cena l’appuntamento è alle ore 19.00 al Ristorante Le Vie di Altino (su prenotazione; per informazioni e prenotazioni: ristorazione@leviealtino.it, 3294645230).