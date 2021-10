Visite guidate al Bosco di Carpenedo e un laboratorio didattico

Prosegue tutte le domeniche di ottobre il calendario di aperture del Bosco di Carpenedo. Domenica 3 ottobre, oltre alle consuete visite guidate, sarà proposto un laboratorio didattico dal titolo “Gli abitanti del Bosco di Carpenedo”: dalle 10.30 alle 17.30 sarà allestita una postazione con due stereoscopi, dove due esperti faranno osservare ai partecipanti elementi del bosco come foglie, semi, insetti, borre. I più piccoli avranno inoltre la possibilità di compilare una scheda con i dati dei campioni botanici osservati.

L'ingresso al Bosco è gratuito e la capienza massima è di 30 persone. L'area è protetta dall'Unione Europea che l'ha classificata come SIC (Sito d'Interesse Comunitario), per la qualità e la rarità degli ambienti che vi si trovano e come ZPS (Zona a Protezione Speciale) per le caratteristiche dell'avifauna presente. L'accesso avviene da via del Boschetto, arrivando da via Vallon, dove è possibile trovare due comodi parcheggi. Si consiglia l'utilizzo della bicicletta per potersi poi spostare facilmente a visitare il vicino Forte Carpenedo e godersi i panorami campestri della zona. Il Bosco è raggiungibile con i mezzi pubblici con l'autobus numero 2 fino al capolinea in viale Don Sturzo, proseguendo poi a piedi per circa 1 km su strade poco trafficate (via Vallon e via del Boschetto).

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...