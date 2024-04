Al ghetto di Venezia due visite guidate straordinarie alla scoperta di Pesach, la Pasqua ebraica

Domenica 28 aprile e domenica 5 maggio, alle ore 11 e alle ore 15, si terranno due tour che, attraverso la visita al ghetto ebraico di Venezia e ad una sinagoga, consentiranno di scoprire una delle principali feste ebraiche. Prenotazioni possibili al numero 055 2989815 oppure su Vivaticket.

Pèsach o Pesah, detta anche Pasqua ebraica è una festività che dura otto giorni (sette nel solo Israele) e che ricorda la liberazione del popolo ebraico dall'Egitto e il suo esodo verso la Terra Promessa. Questa settimana trae origine da un’antica festa per il raccolto delle prime spighe d’orzo e il loro utilizzo per preparare focacce senza lasciare il tempo necessario per il formarsi di nuovo lievito e così ottenere la fermentazione della nuova farina. Il Pesach, quindi, segna il principio della primavera ed è per questi motivi che viene chiamata Chag Haaviv, cioè “festa della primavera” e Chag Hamatzoth, “festa delle azzime”.

È anche una delle Shalosh Regalim, le "tre feste del pellegrinaggio”: anticamente, infatti, una parte di quel raccolto veniva portata in offerta al Tempio di Gerusalemme. La parola Pesach può essere tradotta con il termine “passaggio”, in riferimento a quello che fece l’angelo della morte, la decima piaga, che passò sulle case egizie per ucciderne i primogeniti. Le dimore ebraiche erano riconoscibili dal segno di sangue di agnello sullo stipite della porta, dunque venivano risparmiate. Quest’anno viene celebrata dal tramonto del 22 al tramonto del 30 aprile.

La visita straordinaria prevede un’infarinatura storica riguardo al primo ghetto d’Europa, successivamente verrà affrontato il Pesach, per scoprire la tradizione culinaria ebraica e altre curiosità ed immergersi nel racconto di uno dei momenti fondativi della storia del popolo ebraico, quello in cui è diventato un popolo libero. Il tour si concluderà con la visita guidata alla Sinagoga Sefardita.

Proseguono, inoltre, dalla domenica al venerdì le visite guidate al ghetto ebraico di Venezia e ai suoi edifici storici grazie ai tour guidati in italiano e in inglese con partenza ogni ora dalle 10 alle 17. È possibile prenotare, infine, visite private in esclusiva alla Scola Spagnola, alla Scola Levantina, alla Scola Italiana restaurata e riaperta di recente e al midrash Cohanim. Le lingue disponibili sono italiano, inglese, francese, ebraico e spagnolo.