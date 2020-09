Le Giornate Europee del Patrimonio sono un appuntamento di condivisione del patrimonio culturale comune e di consapevolezza del valore della cultura per la vita di ogni cittadino e per la crescita della comunità sociale. La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, aderisce alle Giornate Europee offrendo al pubblico l’ingresso gratuito al Museo di Torcello e il prolungamento dell’orario di apertura fino alle 19.30 di sabato 26 settembre.

Visita gratis del museo di Torcello

È un invito a godere la bellezza del paesaggio delle isole della Laguna, a passeggiare lungo il canale e nella piazza di Torcello, a visitare le sale del museo, raccolto nel Palazzetto gotico del XIV sec., un tempo sede del Consiglio dell’isola e nel Palazzo dell’Archivio, e qui ripercorrere le memorie di uno dei più antichi insediamenti lagunari, punto di scambio e passaggio tra mare e terra, antico emporio e centro produttivo, sede vescovile e di monasteri e cenobi.

I visitatori potranno accedere gratuitamente al Museo con i seguenti orari:

Sabato 26 settembre: 10.30 – 19.30 (ultimo ingresso ore 19.00)

Domenica 27 settembre: 10.30 – 17.30 (ultimo ingresso ore 17.00)

Si ricorda che a norma delle disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus l’ingresso alle sale espositive è contingentato ed è obbligatorio l’uso della mascherina. In questo file le indicazioni per una visita in piena sicurezza.

Per info