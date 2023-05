A Dolo visite gratuite per occhi e cuore

Sabato 13 maggio 2023, in Piazza Municipio a Dolo, sarà possibile parteciare a visite gratuite agli occhi e al cuore. Nella piazza principale della cittadina veneta, infatti, saranno presenti dei camper per screening gratuiti e degli stand per la prevenzione di malattie oculistiche e cardiologiche in occasione della giornata dedicata alla salute degli occhi e del cuore.

A partire dalle ore 9.00 fino alle 17.00, sarà attivo il camper della prevenzione oculare e un intero villaggio della salute, dove poter accedere ai controlli gratuiti sia oculistici che cardiologici con la misurazione di glicemia e colesterolo, e con medici e infermieri a disposizione della cittadinanza. Questa attività rientra nel progetto “Sguardo d’Insieme”, campagna di prevenzione sulle malattie oculari e cardiologiche promossa da Distretto Rotary 2060, Rotary Club Venezia Mestre Torre, Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e Rotary Club Venezia Noale dei Tempesta, e con la collaborazione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto, Amici del Cuore Terraferma Veneziana OdV e Cuore Amico Mirano, che si tiene sabato con il patrocinio del Comune di Dolo.

Prevenzione oculare, come accedere alle visite

L’accesso agli esami sarà attivo dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, con la possibilità a partire dalle ore 9.00 di prenotare il proprio appuntamento per l’arco della giornata. All’interno del Camper della prevenzione oculare saranno attivi gli oculisti ed il personale di Fondazione Banca degli Occhi, per effettuare a seconda dei casi esami di tonometria e tomografia corneale, grazie alla strumentazione messa a disposizione dall’azienda Che Vista. Qui potranno essere misurati i parametri della pressione oculare per identificare possibili segnali connessi all’insorgere di glaucoma, una misurazione utile soprattutto a partire dai 50 anni, ed effettuare una mappa della cornea che, in particolare sotto i 25 anni, potrebbe segnalare dei campanelli d’allarme nei confronti del cheratocono.

I test cardiologici, al mattino a digiuno

Grazie all’associazione Cuore Amico Mirano sarà possibile inoltre sottoporsi a screening cardiologici con la misurazione della glicemia e del colesterolo per tutta la mattinata, per coloro che si presenteranno a digiuno. L’accesso sarà libero dalle ore 9.00 alle 12.30. Per tutta la giornata sarà invece possibile dialogare con infermieri e cardiologi in merito alla salute del cuore.

Ad accogliere i cittadini saranno presenti i soci e i volontari del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e del Rotaract Club. Tutti gli screening effettuati saranno gratuiti e volti ad individuare la presenza di fattori di rischio.