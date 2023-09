Una giornata di visite guidate all'Archivio di Stato di Venezia

L'Archivio di Stato di Venezia propone il percorso documentario "Il patrimonio vivente: il sapere delle arti" nell’ambito del tema omonimo scelto per le Giornate europee del patrimonio, in concomitanza con il 20° anniversario della Convenzione dell'Unesco per la protezione del patrimonio culturale immateriale. Il patrimonio immateriale o vivente include, ad esempio, le arti tradizionali e il modo in cui le comunità trasmettono la conoscenza attraverso la memoria collettiva.

Una particolare attenzione verrà fissata sul garzonato – l’apprendistato – quale spazio naturale di trasmissione del sapere relativamente ad arti e mestieri, in collaborazione con il gruppo di ricerca protagonista del progetto e del volume Apprenticeship, Work, Society in Early Modern Venice curato da Valentina Sapienza e Anna Bellavitis (2013-2023).

La mostra e il chiostro della Trinità saranno aperti dalle 9.00 alle 13.00. Le visite guidate alla mostra e agli spazi monumentali – della durata di un'ora circa – si terranno alle ore 10.00 e alle ore 11.30. Prenotazione online.