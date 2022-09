Concerto e visite guidate a Palazzo Grimani a prezzo ridotto

Sabato 3 settembre dalle 18.30 alle 23.00 si terrà a Palazzo Grimani a Venezia un’apertura serale straordinaria a tariffa ridotta con concerto e visite guidate gratuite.

Alle ore 19.00, nel cortile rinascimentale, concerto del Impetus Flute Ensemble, che presenterà brani appartenenti a epoche, autori e quindi atmosfere sonore eterogenee. Oltre ai flautisti Jessica Gabriele, Anna Mancini, Franco Nobis, Corinna Trasatti, Elisa Zilioli, la partecipazione del violoncellista Enrico Contini permetterà di eseguire in questa occasione sia brani appena incisi, sia antichi, come la Partita in la minore per flauto di J. S. Bach, in una inedita versione per violoncello solo, o Deux arabesques di Claude Debussy (Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti).

Visite guidate gratuite