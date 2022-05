FAI, visite guidate in Villa Fürstenberg

Torna da maggio a giugno 2022 "FAI un giro in villa", festival laboratorio del Vivere la Villa Veneta organizzato dalla Presidenza FAI Veneto in collaborazione con i Gruppi FAI Giovani del territorio. In questa sesta edizione, i Gruppi FAI Giovani del Veneto invitano tutti a godere della bella stagione, ammirando insieme ville e giardini in tutta sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti.

Sette gli appuntamenti in programma, per far rivivere altrettanti luoghi straordinari, solitamente chiusi al pubblico, che per l’occasione ospiteranno iniziative, tra cui passeggiate culturali, incontri e musica. L'appuntanento per domenica 15 maggio 2022 è a Villa Fürstenberg a Mestre, a cura del gruppo FAI Giovani di Venezia e Treviso.

Villa Fürstenberg a Mestre

Immersa in 22 ettari di rigoglioso parco con giardino all'italiana e all'inglese, Villa Fürstenberg (anche nota come Careggi o Papadopoli) è stata testimone dell'evoluzione del rapporto tra architettura e territorio a partire dal XVII secolo, fino a essere teatro della storia risorgimentale come quartier generale austriaco e luogo della firma della resa di Venezia nel 1849, in quello che ancor oggi viene chiamato "Radetzky". Rimasta residenza privata fino al 2000, la villa è stata oggetto di un recente restauro conservativo che ha permesso di valorizzarne i caratteri intrinseci e di rifunzionalizzare gli spazi annessi, originariamente destinati a funzione

La partecipazione all’iniziativa è possibile a fronte di un contributo a partire da 5 euro. All’ingresso di ogni villa sarà anche possibile iscriversi al FAI versando una quota di benvenuto FAI Giovani di 15 euro dai 18 ai 35 anni, con possibilità di rinnovo alla stessa quota.