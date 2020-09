Visite speciali, percorsi inediti

Due speciali visite guidate indagano dettagli e curiosità di questa icona del Novecento



Olivetti e Scarpa - SABATO 19 SETTEMBRE, 3 OTTOBRE, 14 NOVEMBRE e 5 DICEMBRE



Una speciale visita guidata alla scoperta del rapporto tra l’illuminato industriale e l’architetto che realizza per lui un “biglietto da visita” su piazza San Marco. Un percorso fra design e dettagli architettonici unici, all’insegna di uno dei sodalizi più fortunati dell’architettura del Novecento.



Carlo Scarpa. Tra Venezia e il Giappone - SABATO 26 SETTEMBRE, 31 OTTOBRE, 28 NOVEMBRE E 19 DICEMBRE



Una speciale visita guidata al Negozio Olivetti per scoprire la profonda venezianità di Carlo Scarpa rinnovata alla luce della passione per l’Oriente. Un percorso fra dettagli architettonici e invenzioni che affondano nella tradizione guardando al futuro.