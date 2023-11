In scena al Teatro Momo "Vita da Cartoni" con i personaggi più amati dei disegni animati

Domenica 5 novembre prende il via la seconda stagione di “Fiabe musicali”, la rassegna per i bambini dai 5 ai 10 anni: previsti tre appuntamenti musicali tra novembre e gennaio. Il primo appuntamento, “Vita da Cartoni”, sarà con i personaggi più amati dei disegni animati: le origini di Braccio di Ferro e Betty Boop, le misteriose avventure del principe Ahmed e le Sinfonie Pazze di Walt Disney sono tra i cartoni che prenderanno nuova vita, accompagnati dalla musica suonata e teatralizzata da un trio di jazzisti e improvvisatori strepitoso. Cartoni vintage, antichi se non vecchi, ma capaci in maniera straordinaria di stimolare la fantasia e l’immaginazione.

Tornano, mediante proiezione digitale dei contenuti analogici, selezionati per accendere gli occhi e le orecchie di nuove generazioni. Un concerto pieno di immagini e di musica improvvisata, che accompagna, commenta e sorprende, attraverso il suono del vibrafono di Gabriele Boggio Ferraris, i sassofoni di Massimiliano Milesi, la batteria e le percussioni di Alessandro Rossi, animando e riportando alla vita storie che sembravano dimenticate. “Vita da Cartoni” è in programma il 5 novembre alle 16.30 presso il Teatro Momo.

La rassegna è organizzata dall'Associazione Amici della Musica di Mestre insieme al Settore Cultura del Comune di Venezia, con il sostegno della Regione Veneto, della Fondazione di Venezia e della Società Eco + Eco srl del gruppo Veritas. Partner del progetto, sotto la direzione creativa di Saul Beretta, è l’Associazione culturale Musicamorfosi di Seveso (MB).