Al via il Festival Galuppi con il concerto "Vivaldi segreto"

Torna nei mesi di maggio e giugno la rassegna “I Luoghi di Baldassare” Festival Galuppi e della Musica che quest’anno festeggia la XXX edizione. Undici concerti, con interpreti di grande fama e la collaborazione dei Conservatori di Venezia e Bologna, che verranno eseguiti in tre luoghi simbolo della città: il Teatro La Fenice, la chiesa e la Scuola Grande di San Rocco. Filo conduttore della manifestazione, nata per ricordare il celebre compositore Baldassarre Galuppi, detto il buranello, nato nel 1706, sarà il Sacro in Musica.

Il calendario della rassegna proporrà diversi approfondimenti su musica strumentale e da camera, Opera Buffa del Settecento, e poi ancora alcuni segmenti che da sempre formano “I Luoghi di Baldassare” Festival Galuppi e della Musica: le Sezioni, Strumenti Rari, Collaborazioni Internazionali, Manoscritti inediti, Centenari, Vincitori premi internazionali, Linea verde, dedicata ai giovani concertisti.

L’inaugurazione si terrà domenica 7 maggio alle ore 20.30 alla Scuola grande di San Rocco con il concerto Vivaldi segreto. Tra i concerti in programma sono da ricordare la Petite Messe Sollennelle di G. Rossini per soli, coro, pianoforti e armonium il 14 maggio. A seguire il 20 maggio il concerto dedicato a Adriano Banchieri ed eseguito dai maestri del Dipartimento di Musica Antica del Conservatorio “G. B. Martini“ di Bologna. La Sacra Rappresentazione di Caterina Serva e schiava dei Servi di Gesù Cristo farà conoscere maggiormente allo spettatore, domenica 28 maggio, la storia della santa di Siena. Di un autore poco eseguito come Platti verra proposto il 1° giugno un Miserere per solo coro e un Requiem che sarà contrapposto a quello più famoso di Mozart che verrà eseguito invece sabato 17 giugno.

Il programma completo è disponibile online.