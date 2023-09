Open day "Vivavillagroggia e dintorni - un parco di possibilità”

Tutto è pronto per la terza edizione di “Vivavillagroggia e dintorni - un parco di possibilità”, l’open day che si svolgerà mercoledì 13 settembre dalle ore 16.00 alle 18.30 nel parco di Villa Groggia (fermata Actv Sant’Alvise). Il progetto è ideato e coordinato dall’Agenzia per la Coesione sociale di Venezia Centro storico, Isole ed Estuario della Direzione Coesione sociale del Comune di Venezia e coinvolge oltre 20 soggetti, pubblici e privati, attivi nella zona. Mercoledì 13 sarà possibile partecipare a diverse proposte: lezioni di prova, dimostrazioni, visite guidate agli spazi, laboratori e stand informativi per conoscere da vicino le iniziative in programma per l’anno 2023/2024.

«Il progetto Vivavillagroggia e dintorni – ha spiegato l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini – rappresenta un esempio virtuoso di promozione del benessere di comunità, attraverso il rafforzamento delle connessioni tra associazioni, cittadini e amministrazione pubblica. Giunto alla terza edizione ha coinvolto una ventina di associazioni, realtà private e servizi pubblici operanti nei dintorni, stimolando così la partecipazione e l’adesione di più di 600 cittadini di tutte le età. Il punto di forza di questo progetto è insito nella fruibilità degli spazi, potenziati dalla ricchezza delle iniziative. Un unico luogo, un insieme di proposte di tipo culturale, sociale, ludico, ricreativo e sportivo che, nell’edizione 2023 viene sottolineata dallo slogan ‘un parco di possibilità».

L’appuntamento è gratuito e adatto a tutte le età. In caso di maltempo sarà rinviato a mercoledì 20 settembre. Per informazioni telefono 348.0919978, email acs1.back@comune.venezia.it.