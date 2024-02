Vocal Skyline in concerto alla Heritage Tower per l'evento sul mondo del lavoro

Torna giovedì 29 febbraio, a partire dalle 18.30, l'evento "Musica, Porto, Impresa: vedere lontano", appuntamento che ogni anno Venezia Heritage Tower dedica al mondo del lavoro e ai lavoratori di Porto Marghera, con il contributo dell’Autorità portuale. L'incontro si svolge nella ex torre di raffreddamento, capolavoro di architettura e ingegneria industriale del 1938, l’unica rimasta a Porto Marghera e trasformata in un incubatore di idee e di cultura.



L’evento si propone come riconoscimento al lavoro silenzioso di donne e uomini che, durante l’anno e con il loro operato, contribuiscono a costruire una comunità operosa, orgogliosa, solidale e visionaria che ha reso e rende tuttora possibile lo sviluppo economico, sociale e culturale di Venezia e del suo porto. Dopo la memorabile esperienza della precedente edizione che ha visto esibirsi Red Canzian, storico bassista e cantante dei Pooh, Venezia Heritage Tower ospiterà quest’anno i Vocal Skyline, coro di 30 giovani voci veneziane dirette dal maestro Marco Toso Borella.

Il programma