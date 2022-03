Vocal Skyline alla Scuola San Giovanni Evangelista

Uno sguardo oltre l'orizzonte di una storia di secoli celebrata nel presente. Oltre le visioni del concerto tradizionale, oltre i generi musicali, i paesi e i continenti, le diverse espressioni artistiche. Un modo tutto nuovo di fare e condividere arte. La visione dell'Utopia, di una nuova Gerusalemme celeste. Sarà un dialogo assolutamente originale quello tra le voci veneziane dei Vocal Skyline, diretti dal maestro Marco Toso Borella, e le opere della Scuola Grande San Giovanni Evangelista nel concerto-spettacolo che si terrà domenica 20 marzo alle ore 18.30, oltre l'orizzonte delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia.

La formazione corale veneziana proporrà un viaggio attraverso i generi musicali che coinvolgerà le opere della Scuola Grande e la sua storia, in un’esperienza artistica immersiva che coinvolgerà tutti i sensi.

«Tornare a cantare in questa location storica e prestigiosa della nostra città – spiega il direttore Marco Toso Borella - diversi anni dopo la nostra prima esibizione qui, dopo due anni di pandemia e in un momento storico così drammatico, ci fa rendere conto della responsabilità che ha l’arte di fronte alle emergenze. Le arti sono la massima espressione dell’umanità ed è importante che come artisti e come veneziani, eredi di un patrimonio artistico incommensurabile, sappiamo esserne ancora e sempre interpreti e protagonisti».