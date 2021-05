A Venezia torna lo spettacolo della Vogalonga

Sarà una Vogalonga diversa, con tutte le limitazioni dovute alla pandemia, sia per gli equipaggi che per tutta l’organizzazione ma, nonostante le difficoltà, la Vogalonga si farà, soprattutto nell’anno in cui si celebrano i 1600 anni dalla nascita di Venezia. Domenica 23 maggio 2021 le acque della laguna veneziana saranno increspate dal lento affondare dei remi, quando all’unisono i vogatori daranno vita alla più grande manifestazione dedicata al remo e al profondo rapporto che Venezia ha con le sue acque.

Il percorso della Vogalonga 2021

Il percorso sarà ridotto a 20 chilometri rispetto ai tradizionali 30: si partirà alle 9 dal Bacino San Marco (dopo il tradizionale alzaremi e il colpo di cannone che segnerà il via), aggirata l’isola di Sant’Elena si costeggeranno le isole delle Vignole, di Sant’Erasmo e di San Francesco del Deserto. A metà percorso si resterà a sud dell’isola di Burano e costeggiando Madonna del Monte e San Giacomo in Paludo, il corteo passerà ad est dell’isola di Murano tagliando poi dritti verso l’ingresso dell’Arsenale dal Rio delle Galeazze. L’arrivo sarà sotto il ponte dell’Arsenale allo sbocco in Bacino San Marco.

Saranno circa 200 le imbarcazioni che parteciperanno alla Vogalonga 1600 e a tutte, all'inizio della vogata, verrà consegnata una bandiera con il logo dei 1600 anni di Venezia. Nell’edizione del 2019, l’ultima prima dell’emergenza Covid che ha bloccato quella del 2020, a Venezia il 9 giugno si sono iscritti 7.527 vogatori: di questi, 1.045 erano veneziani, 1.371 da varie parte d’Italia, 5.111 i partecipanti internazionali. In acqua sono scese 2.000 imbarcazioni.

