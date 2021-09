A Porte di Mestre un libro speciale e un volo in elicottero su Venezia

Il Centro Commerciale Porte di Mestre festeggia i 1600 anni della Serenissima con “Venezia misteriosa”, un libro in cui la magia dei racconti di Alberto Toso Fei si unisce ai bellissimi scatti del fotografo di Burano Maurizio Rossi. Testi e immagini ci accompagnano alla scoperta di 10 misteri veneziani e di altrettanti luoghi che li ospitano.

Ottenere una copia gratuita del libro è semplice: fino al 21 settembre basta effettuare acquisti per almeno 50€ nei negozi del Centro Commerciale Porte di Mestre e presentare gli scontrini presso l’Info Point, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 20.00, sabato e domenica dalle ore 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

Il libro, oltre ad essere una lettura affascinante, offre anche la possibilità di vincere un premio davvero straordinario: un volo in elicottero sopra Venezia. Per partecipare, i lettori dovranno mettere alla prova la loro conoscenza della città. Il libro contiene infatti una serie di figurine che permettono di ricostruire alcune immagini legate alle storie narrate. I lettori dovranno applicare le figurine e tornare con il libro all’Info Point del Centro entro il 21 settembre: se tutte le figurine sono state applicate correttamente, sarà rilasciata una cartolina da compilare per partecipare all’estrazione del 24 settembre. In palio c’è un fantastico volo in elicottero sopra Venezia: un’occasione incredibile per ammirare dal cielo la nostra splendida città.

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.portedimestre.it o la pagina Facebook @portedimestre.

