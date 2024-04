Al Parco di San Giuliano una giornata di corsa, yoga e meditazione

"Wanderlust 108", l’unico Mindful Triathlon di corsa, yoga e meditazione, fa tappa a Venezia: il prossimo 28 settembre, infatti, il Parco di San Giuliano ospiterà lo storico appuntamento dedicato al benessere fisico e mentale condividendo le regole del “Mindful Living”, il vivere consapevole che prepara la ricerca della propria versione migliore, il passo per raggiungere il Vero Nord. Un’occasione unica per mettere al centro i valori di una vibrante comunità che condivide visioni di benessere e crescita.

Il parco, inaugurato nel 2003, è diventato un’area verde di riferimento del territorio come meta per lo svolgimento di attività sportive, culturali e concerti musicali, oltre ad avere tanti spazi ricreativi, percorsi pedonali e ciclabili affacciati sulla suggestiva laguna veneta. Partecipare a "Wanderlust 108" significa celebrare la consapevolezza nella vita di tutti i giorni attraverso le tre attività che caratterizzano il Mindful Triathlon: corsa, yoga e meditazione, immergendosi in un viaggio che non solo introduce aspetti educativi legati alla sana alimentazione e al benessere psicofisico, ma anche valorizza le competenze artigianali locali, le espressioni artistiche, musicali ed espressive.

La corsa, di 5 km, guidata da runners professionisti, può infatti diventare una rilassante camminata non competitiva tra i viali del Parco di San Giuliano, così come la sessione di Yoga Flow di sessanta minuti, seguita dalla meditazione, proposte sia ai più esperti sia a chi si avvicina a queste pratiche per la prima volta grazie alla guida di talent e di maestri spirituali di fama nazionale e internazionale. Ne deriva un percorso da vivere in armonia, prendendo consapevolezza del proprio corpo e del profondo del proprio Io, alla scoperta di nuove abilità, di nuovi obiettivi in condivisione e dell’importanza di una vita sana e ispirata.

Nella sessione pomeridiana, le attività “The Uncommons”, sorprendenti fonti di energia, attendono di essere vissute: un viaggio sensoriale, incluso nel biglietto di partecipazione, che permette l’esplorazione di attività esperienziali, workshop, speech, condotti dai talent di Wanderlust e dai migliori Studio Partner della zona. Yoga in the Dark, Cerimonia del cacao, Thai Chi, Sound Bath, Yoga Flow & Sound Healing Journey sono solo alcune delle proposte delle precedenti edizioni che hanno coinvolto, appassionato e catturato l’interesse dei partecipanti e che saranno di ispirazione a quelle presenti quest’anno.

Per completare l'esperienza di una giornata scandita da stimolanti attività, c'è il Village, aperto sia ai partecipanti che ai visitatori del parco. All'interno di esso si trova il Kula Market, il mercatino olistico che include realtà artigianali, start-up e brand locali, i quali incarnano i valori fondamentali di Wanderlust attraverso la loro tradizionale esposizione. Un'altra imperdibile tappa è il True North Café, dove è possibile immergersi nelle proposte food offerte dai partner di Wanderlust, deliziando il palato con sapori autentici e raffinati, arricchiti da una selezione di opzioni vegetariane e vegane.