Nel fine settimana due giorni di attività nel giardino di Villa Widmann

Gratuito per i minori, ridotto euro 4,00 dai 18 anni in su (solo su prenotazione)

Sabato 5 e domenica 6 giugno, in occasione dell’iniziativa "appuntamento in giardino", la Città metropolitana e la San Servolo srl propongono un fine settimana open-air in Villa Widmann, a Mira, con un ricco programma di attività green e plastic free. L'appuntamento in giardino, che si svolge in contemporanea in diversi Paesi europei, è pensato per portare il pubblico a scoprire la ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del patrimonio verde italiano.

Villa Widmann propone una giornata alla scoperta delle essenze e dei profumi custoditi nel suo giardino storico e parco monumentale con incontri tematici e laboratori didattici abbinati a musica e a qualche presenza dal mondo del fantasy.

Il programma

Sabato 5 e domenica 6 giugno alle ore 10.00

Pretty Tables di Luisella – Dal giardino alla tavola con un tocco di estro e creatività

I giardini, i parchi, gli orti, gli spazi all’aperto offrono un palcoscenico ideale di allestimenti e abbinamenti da sperimentare per stupire gli ospiti ed i visitatori, lasciando ricordi incancellabili. Dopo un anno di chiusura, riaprire le ville è l’occasione per offrire un “banchetto” fatto di allegria e fantasia, in cui i partecipanti possono creare una mise en place originale, utilizzando erbe aromatiche, piante arboree e spontanee, rami e fiori da raccogliere insieme nel giardino e nel parco di Villa Widmann. La tavola è il luogo dove accogliere sapori e saperi. Apparecchiare bene non è solo un servizio di porcellana o di cristallo, una candela profumata, posate d’argento o segnaposti sofisticati. Sulla tavola si deve sentire il cuore di chi ospita e leggere le emozioni negli occhi di chi è ospitato. Intorno alla tavola siedono storie, vite e sogni. Luisella, dopo tanti anni dedicati agli eventi, ha scelto di specializzarsi sul convivio, perché da secoli preparare una tavola vuol dire anche cibare gli altri di amicizia, calore e cura. «Uno stupore negli occhi, un sorriso sulle labbra: la felicità dei tuoi ospiti è anche la tua». Portate con voi un accessorio da tavola che vi piacerebbe utilizzare (es: tovagliolo, segnaposto, tovaglietta americana…). Durata prevista ca. 1 ora

Sabato 5 giugno dalle ore 15.00

Dipingere con la natura – Laboratorio botanico

Un’esperienza per scoprire in modo dinamico e interattivo il mondo vegetale! Una passeggiata nel parco porterà i giovani partecipanti e i loro genitori alla ricerca di materiale vegetale come rametti, foglie, fili d’erba e alla realizzazione di un elaborato pittorico con gli elementi raccolti. A cura di Ciliegie Animazione. Durate prevista ca. 1 ora. Adatto a bambini e ragazzi dai 4 a 12 anni

Sabato 5 giugno alle ore 16.00

Il giardino dei giovani Talenti

L’ensemble di Flauti traverso composto dalle giovani e talentuose studentesse Luciana Mella, Sofia Santello, Franca Bezzon della scuola di musica il Pentagramma, accompagnate e dirette dalla M° Caterina Bertolin, concluderanno la giornata deliziandoci con un breve concerto ambientato in uno degli angoli più suggestivi e romantici del Parco di Villa Widmann.

Domenica 6 giugno dalle ore 10.00

Giardino Fantasy

Folletti, maghi, principesse e tanti altri figuranti fantasy e storici trasformeranno il Giardino storico e il Parco monumentale di Villa Widmann in un mondo fantastico per far rivivere a grandi e piccini la magia del mondo fantasy.

A completare l’offerta della giornata, la fotografa Silvia Cappelletto propone una mini sessione di fotografia per un ritratto artistico nella magica cornice naturale e architettonica Villa Widmann. Una giornata insieme, un momento di gioia, un ricordo... (iniziativa con costi a parte).

Tutte le attività possono essere prenotate all’ufficio IAT di Villa Widmann: telefono 041 5600690, e-mail villawidmann@servizimetropoltiani.ve.it

