Il weekend di Dolo tra cultura, musica dal vivo e opera lirica

Due appuntamenti da non perdere nel centro storico di Dolo: si parte venerdì 8 settembre, in Piazza Cantiere alle 21:00, con "Hollywood Music: le grandi colonne sonore": grazie all'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta si potranno ascoltare le grandi colonne sonore di importanti film. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con Arteven, sarà ad accesso gratuito.

Sabato 9 settembre alle 18:30, invece, si terrà il primo degli appuntamenti di "Scenari d'autore: racconti al chiaro di luna", con "La casetta di Marzapane". La rassegna è organizzata dall'associazione Spazio Back_up in collaborazione con il Comune di Dolo. Partecipazione libera e gratuita.

Sempre sabato 9 settembre, in fascia serale, lo splendore dell'opera emozionerà la città di Dolo: per la prima volta la cittadina potrà assistere a una delle opere più famose di Donizetti, "L'elisir d'amore". Il Coro Teatro Verdi di Padova sarà impegnato in una performance unica presso la magnifica cornice di Piazza Cantiere: una serata magica aperta a tutti e a partecipazione gratuita.

«Siamo felicissimi di poter offrire alla cittadinanza tre momenti di cultura, partendo con la musica dal vivo di 'Hollywood Music' e poi con la magia dell'opera lirica, un grande esperimento che siamo fiduciosi possa appassionare tutti – commenta l'assessore alla Cultura, Matteo Bellomo –. Questi tre appuntamenti si inseriscono nel programma di Riviera Fiorita. La musica dal vivo e la cornice suggestiva di Piazza Cantiere regaleranno al pubblico un magico incanto e Dolo si conferma ancora una volta centro culturale della Riviera del Brenta».