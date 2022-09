Donazioni sangue: weekend di musica e intrattenimento per sensibilizzare la popolazione

Festa del Donatore Avis Mestre Marghera, iscrizioni Admo, intrattenimento e un reading musicale: un intero weekend dedicato al dono in programma sabato 17 e domenica 18 settembre tra Forte Marghera e Trivignano.

Si comincerà alle 15.00 di sabato 17 con i gazebo informativi di Avis e Admo negli spazi esterni della Fondazione Forte Marghera, per ricordare a tutti l’importanza della donazione del sangue. Lì accanto l’autoemoteca, camper attrezzato di Src Avis, sarà attiva con personale sanitario per la visita e per i prelievi per le tipizzazioni Admo in occasione della settimana mondiale della donazione di midollo Match It Now.

Quello in arrivo sarà un weekend tutto all’insegna del Dono, con diversi appuntamenti pensati per sensibilizzare la cittadinanza; all’interno della sala A sempre di Forte Marghera, dalle 18.00 alle 19.30 di sabato si terrà la Festa del Donatore di Avis Mestre Marghera. Durante la festa verranno consegnate le Oselle, il riconoscimento del Comune di Venezia ai donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni.

Domenica 18 invece, alle 21.00 presso la Sala San Marco in via della Chiesa di Trivignano 18A verrà messo in scena per la prima volta nel Comune di Venezia il reading musicale Hestia, tratto dall’omonimo libro di Giovanni Spitale, regia di Barbamoccolo s.c.s.; lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito per i donatori delle Avis Comunali della zona e per tutta la cittadinanza.

La due giorni di appuntamenti sarà anche l’occasione per fare il punto sulle donazioni; i dati verranno presentati e commentati dal Presidente di Avis Comunale Mestre Marghera Giorgio Brunello e dalla Referente di ADMO sede di Venezia Manuela Fossa sabato 17 a Forte Marghera punto stampa alle 17.00

Il programma

Sabato 17

Dalle 15.00 alle 20.30: Gazebo informativi di AVIS e ADMO per la promozione della donazione di sangue e della donazione di midollo osseo. Presenza Autoemoteca per visita e prelievi per le tipizzazioni ADMO in occasione della settimana mondiale della donazione di midollo.

Ore 15.30: Truccabimbi e palloncini, intrattenimento per i più piccoli con Barbamoccolo s.c.s.

Ore 16.30: Caravan Circus sempre della Cooperativa Sociale Barbamoccolo, divertimento per tutti.

Dalle 18.00 alle 19.30 Festa del Donatore Avis all’interno della sala A della Fondazione Forte Marghera, con la premiazione dei donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni (verranno consegnate le Oselle, riconoscimento del Comune di Venezia) e un momento dedicato alla testimonianza di Sebastiano Dri.

Ore 19.30: intrattenimento musicale con i Blue Bells, duo voce e chitarra, sul palco di Controvento, nell’area food di Forte Marghera.

Domenica 18