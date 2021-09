Attività per bambini, letture e musica: a Mestre il "weekend del dono" di Avis e Admo

Sabato 25 e domenica 26 il centro di Mestre ospita le iniziative di Avis e Admo per il dono del sangue e del midollo osseo. Si comincia alle 11 di sabato 25 con i gazebo informativi di Avis in piazza Ferretto e con la mascotte Dondolo che avvicinerà grandi e piccoli per ricordare a tutti l’importanza della donazione del sangue. A pochi passi l’autoemoteca di Admo sarà attiva per la visita e per i prelievi per le tipizzazioni.

La chiusura domenica 26 nel chiostro di M9, dalle 17.30 alle 19.30, con la festa del donatore di Avis Mestre Marghera. Durante la festa verranno consegnate le Oselle, il riconoscimento del Comune di Venezia ai donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni. La due giorni di appuntamenti sarà anche l’occasione per fare il punto sulle donazioni: i dati verranno presentati e commentati dal presidente di Avis Mestre-Marghera Giorgio Brunello e dalla presidente di Admo provinciale Manuela Fossa. «Per noi il 2020 è stato un anno molto difficile - anticipa Brunello - ma il 2021 si presenta ancora in discesa. Il calo è evidente, chiediamo a tutti di recarsi regolarmente a donare».

Il programma del weekend

SABATO 25

Mattina:

Dalle 11.00 alle 20.30: Gazebo informativi di AVIS e ADMO per la promozione della donazione di midollo osseo e della donazione di sangue.

Dalle 11.00 alle 12.30, Presenza della mascotte DONdolO.

Dalle 11.00 alle 20.30: Presenza Autoemoteca per visita e prelievi per le tipizzazioni ADMO in occasione della settimana mondiale della donazione di midollo (operativa delle 11.00 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 20.30).

Pomeriggio:

Ore 15.30: Volontari dell'Associazione Il Castello e dell'Associazione Il Piccolo Principe per animazione e intrattenimento bimbi.

Ore 16.00: presenza della Cooperativa Sociale Barbamoccolo con il loro Caravan Circus.

Ore 18.00: intrattenimento musicale con duo voce e chitarra.

--

DOMENICA 26

Pomeriggio:

Dalle 17.30 alle 19.30 Festa del Donatore al chiostro del museo M9 con la premiazione dei donatori che hanno raggiunto le 100 donazioni (verranno consegnate le Oselle, riconoscimento del Comune di Venezia) e un momento dedicato alla testimonianza di Sebastiano Dri. Sempre al chiostro ci sarà anche un momento in ricordo di tre volontari che sono stati le colonne portanti della Comunale Mestre e Marghera per anni e che sono mancati l'anno scorso nello stesso periodo: Luigi De Luca, Giancarlo Canziani e Giuseppe Cazzagon. Al Chiostro, così come sabato in piazza, saranno esposti i quadri, con tema Venezia, del pittore Marco Minto.

Sera:

Dalle 21 andrà in scena lo spettacolo «180 giorni» tratto dal libro di Manuela Campalto

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...