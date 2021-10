Weekend del mistero: Venezia tra amore e morte

Passeggiata tra calli e campielli dei sestrieri di Castello e San Marco per un coinvolgente tour pieno di mistero, tra personaggi del passato della Serenissima Repubblica che nei suoi 1600 anni ha tramandato tradizioni e storie misteriose di morte e di amore. L'appuntamento rientra nelle iniziative di "Veneto - Spettacoli di mistero" ed è in programma sabato 30 ottobre alle 18, in piazza San Marco, presso la colonna con il Leone di San Marco.

L'evento durerà circa 90 minuti. Prenotazione obbligatoria via email a venezia@unpliveneto.it , telefonando al numero 041487560 o via Whatsapp al numero 335 6395649.

