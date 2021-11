A Castello un weekend con i prodotti tipici della tradizione per festeggiare Biennale e la Salute

Una serie di iniziative promosse per valorizzare i prodotti gastronomici locali e non solo, in corrispondenza degli ultimi giorni di apertura della Biennale di Architettura, che si conclude il prossimo 21 novembre, e della Festa della Madonna della Salute. L'Associazione esercenti pubblici esercizi (Aepe) di Venezia propone, insieme ai commercianti di via Garibaldi a Castello, alcuni appuntamenti nei plateatici in concessione per la somministrazione, nelle giornate di venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 novembre, di bevande e prodotti gastronomici della tradizione veneziana (come cicchetti, polpette, castradina, pasta e fagioli) e specialità di altre parti d'Italia e del mondo.

Il progetto, approvato in Conferenza di servizi lo scorso 8 novembre, rientra nel cartellone delle Città in Festa e le iniziative si svolgeranno, come sottolineato da Aepe Venezia "a condizione che siano osservate le norme igienico sanitarie previste per la specifica attività e che siano attuate le norme atte a contenere e prevenire il contagio epidemiologico Covid-19” .

"Abbiamo accolto con piacere la richiesta presentata da Aepe per conto dei pubblici esercizi di Via Garibaldi, a Castello", ha affermato l'assessore al Commercio Sebastiano Costalonga. "L'idea di festeggiare la fine della Biennale e la festa della Salute, con somministrazione dei piatti tradizionali davanti ai locali, è un chiaro segnale della voglia di riprendere le tradizioni vivendo la città. Sarà un'iniziativa gastronomica golosa, alla quale tutti sono invitati a partecipare. Ovviamente - ha concluso Costalonga - tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle norme dettate dal periodo di emergenza".