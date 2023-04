Il weekend di San Donà con visita ai musei, incontri ed escursioni

Ultima domenica ecologica senza auto, quella del 16 aprile, ma ricca di iniziative: per tutti i veicoli, compresi gli Euro 6, il blocco sarà attivo dalle ore 8.30 alle ore 18.30. Le deroghe alla circolazione riguardano i veicoli a gpl, a metano, elettrici e ibridi, autobus, taxi e veicoli per portatori di handicap e dei servizi pubblici.

Sabato 15 aprile

Oltre alla consueta apertura straordinaria del MUB-Museo della Bonifica (via Primavera 45) dalle ore 15 alle ore 18 con ingresso ridotto a 3 euro, sarà una domenica a impatto zero sotto molteplici aspetti. Il finesettimana sarà infatti caratterizzato dalle Giornate dell’Ecomuseo che legano cultura, storia e territorio all’acqua dei fiumi che lo attraversano, e che prenderanno il via già dalle ore 8 di sabato 15 all’edicola di Piazza Indipendenza dove, fino alle ore 12, l’associazione Magicabike farà conoscere tutti gli itinerari ciclo-turistici del territorio fluviale tra Piave, Sile e Laguna con ‘Piave in bici e non solo’.

Alle ore 16 il Gruppo micologico Sandonatese terrà invece un incontro sui 'Funghi del territorio' al Caffè Letterario, da poco riaperto e tornato a pieno regime.

Poco dopo, alle ore 17.30 sempre al Caffè Letterario, Michele Zanetti, vincitore del premio letterario Città di Mestre del 2021, presenterà il suo nuovo romanzo 'La Gigia del Pass'; mentre alle ore 18.30 a cura di Soroptimist club San Donà - Portogruaro ci sarà la presentazione di ‘Donna e natura. L’arte nasce dalla terra’ con un’anticipazione video della mostra di Carola Castagna che si terrà dal 27 aprile al 5 maggio.

La prima delle due Giornate dell’Ecomuseo si concluderà alle 18.40 alla Sala conferenze David Sassoli del Centro culturale Leonardo da Vinci dove il Coro del Monte Peralba si esibirà in ‘Zampillando gocce di canto’.

Domenica 16 aprile

Domenica 16, la vera e propria giornata senza auto, numerosi sono gli appuntamenti dedicati alle due ruote, alla riscoperta della natura ma anche alla solidarietà. Il primo è ‘Resistere, pedalare, resistere’ una pedalata di 63 km tra i luoghi della Resistenza, tra San Donà, Musile, Meolo, Quarto d’Altino, Fossalta e i sentieri Bim Piave, organizzata da Fiab e Anpi che prenderà il via alle 8.20 da Piazza Indipendenza. (Iscrizione 10 €, prenotazioni entro il 14 aprile).

Al Parco Benjamin, alle 10, prende il via invece ‘River Sea Tour VII Memorial Marco Giandini‘, una pedalata facile di 18 km da ponte a ponte fra San Donà, Musile, Fossalta e Noventa, organizzata come ogni anno da Magicabike.

In programma anche la prima edizione di ‘Corri per Anfass’ (ore 8.30) camminata libera e a scopo benefico il cui ricavato sarà devoluto alla medesima associazione. La manifestazione si svolgerà con partenza e arrivo presso la sede Anfass di San Donà (via Cima 11) con un percorso che si snoderà nell’area golenale. L'evento è aperto a tutti, previa iscrizione da effettuarsi prima della partenza.

Pomeriggio a cavallo tra ambiente e letteratura grazie a Beescover che ha organizzato ‘Due passi con l’autore’ (dalle ore 14.45, durata 2 ore) con partenza dal parcheggio dei campi di atletica di via Unità d’Italia. Una guida naturalistica di Beescover con Paolo Frasson, poeta e scrittore, condurranno una passeggiata di 4 km lungo il Piave. Ogni sosta sarà l’occasione per scoprire curiosità sull’ambiente e assaporare estratti letterari dedicati al paesaggio. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti. Iscrizione obbligatoria.