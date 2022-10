La grande vela protagonista di un intenso weekend a Venezia

Venezia si appresta a vivere un weekend di vela in laguna, con il brand del Salone Nautico protagonista di competizioni sportive in attesa della prossima edizione, prevista dal 31 maggio al 4 giugno 2023. Due importanti eventi sportivi, la Venice Challenge Hospitality e la Veleziana, coloreranno le acque di Venezia all’insegna dell’andar per mare in modo sostenibile.

Venice Hospitality Challenge

Si inizia sabato, con la nona edizione della Venice Hospitality Challenge, l’unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città. L’evento, ideato e organizzato da Mirko Sguario, presidente dello Yacht Club Venezia, coinvolge l’alta hotellerie veneziana ed abbina ad ogni hotel, 15 in totale, un maxi yacht guidato da skipper di fama internazionale, pronti a contendersi sul campo di regata una vittoria prestigiosa e l’ambito cappello del Doge, realizzato appositamente quest’anno dalla storica vetreria Cam di Murano. Novità di quest’anno è la doppia partenza: la flotta, in base alle caratteristiche di ciascuna imbarcazione, verrà suddivisa in due categorie che partiranno a distanza di due minuti l’una dall’altra.

Veleziana

Domenica 16 sarà invece la volta della Veleziana, una competizione che ha la particolarità di svolgersi tra il mare e la laguna. La regata, promossa dalla Compagnia della Vela di Venezia, giunge quest’anno alla sua quindicesima edizione e si snoda su un percorso che parte dal mare davanti al Lido di Venezia e si conclude in laguna davanti a piazza San Marco, con tattiche particolari dovendo passare dal mare alla laguna, con correnti, strettoie e salti di vento (ne abbiamo parlato in un articolo a parte).

«Anche quest’anno, l’importante e ormai tradizionale doppio appuntamento della Venice Hospitality Challenge e della Veleziana riportano la grande vela in laguna, attestandosi tra gli eventi di spicco dell’autunno veneziano - commenta Fabrizio D’Oria, direttore operativo di Vela - Si tratta di una tappa di avvicinamento alla quarta edizione del Salone. Una collaborazione che vede anche la partecipazione alle regate de Il Moro di Venezia quale Ambassador del Salone Nautico».