Nel weekend: Festa della Repubblica, Salone Nautico, fiere e incontri culturali

Festa della Repubblica, Salone Nautico, fiere e incontri culturali: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 1° e 2 giugno 2024, anticipato da venerdì 31 maggio. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Festa della Repubblica

Cerimonie a Venezia, Mestre e Favaro Veneto per celebrare il 78esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. L’alzabandiera in Piazza San Marco si svolgerà alle ore 9.15. Alle 11.00, come da tradizione, al Teatro La Fenice si svolgerà il concerto straordinario offerto alla cittadinanza (DETTAGLI).

Salone Nautico

Oltre 300 imbarcazioni e 270 aziende sono le protagoniste della quinta edizione del Salone Nautico Venezia in programma dal 29 maggio al 2 giugno nella cornice dell'Arsenale. Grande novità dell’edizione 2024 è il Wood Village: un’area internamente dedicata alle barche in legno a motore costruite dai cantieri veneziani (DETTAGLI).

Infiorata di Noale

Bambini, dono e speranza per il futuro. È questo il tema dell’Infiorata che Pro Loco e contrade di Noale realizzeranno tra sabato 1° e domenica 2 giugno tra le torri della città. Quest’anno l'Infiorata cambia luogo: dalla torre delle campane, si sposta sul proscenio della torre dell’orologio (DETTAGLI).

Notte Lilla di Salzano

Torna la Notte Lilla di Salzano, sabato 1° giugno, a partire dalle ore 20.00 fino a mezzanotte, che animerà il centro cittadino con spettacoli, momenti culturali, musica e giochi, tutti legati al mondo del cinema. L’evento si svolgerà lungo tutta via Roma, via Montegrappa e nelle vie limitrofe (DETTAGLI).

Festival dei Matti

Torna il Festival dei Matti, l'iniziativa culturale indipendente che quest’anno, con "Primavera non bussa. Futuri ri-belli", rende omaggio a Fabrizio De Andrè. Incontri, proiezioni, laboratori e spettacoli animeranno per quattro giorni la laguna veneziana, dal 30 maggio al 2 giugno, fino alla danza collettiva che chiuderà il festival (DETTAGLI).

Festa dei bisi

Prosegue fino a lunedì 3 giugno la Festa dei Bisi di Peseggia: in programma attività sportive, intrattenimento e buona cucina improntata sulle dolci perle del territorio con il piatto principe, “Risi e bisi" (DETTAGLI).

Incontro con Mogol

Domenica 2 giugno, alle 21.00 in Campo Duomo a Chioggia, si terrà "Emozioni, orchestra. La mia vita in canzone", un concerto-viaggio con le più belle canzoni di Battisti e Mogol, accompagnate dai ricordi dello stesso Mogol, che sarà l’ospite d’onore della serata. Insieme a lui, sul palco, anche Gianmarco Carroccia (DETTAGLI).

I cinque sensi in Giardino

Due appuntamenti per grandi e piccini per riscoprire uno tra i più grandi giardini del centro storico di Venezia: “I cinque sensi in Giardino” è il titolo dell’iniziativa che la San Servolo srl e la Città Metropolitana di Venezia propongono per domenica 2 giugno (DETTAGLI).

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Mostra "Contra Spem Spero"

Dal 30 maggio al 30 giugno arriva a Forte Marghera la mostra fotografica "Contra Spem Spero. Storie dall'Ucraina": sette fotografi ucraini condividono i loro progetti documentaristici e artistici sulla vita durante il periodo della guerra regalando allo spettatore uno sguardo autentico ma mai senza speranza (DETTAGLI).