Fiere a San Donà, sagra a Noale, notte bianca a Mira: tutti gli eventi del weekend

Fiere, sagre, appuntamenti musicali e grandi mostre di pittura contemporanea. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello dell'1 e 2 ottobre 2022. Come di consueto, vi segnaliamo i principali, in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

A San Donà è tempo di fiera

Tutto pronto per il ritorno in grande stile delle Fiere di San Donà, in programma l'1, 2 e 3 ottobre 2022. Sia la tradizionale Fiera del Rosario sia la Fiera Campionaria d’Autunno, entrambe finalmente nella loro veste più completa, richiameranno in città decine di migliaia di persone (DETTAGLI).

Sagra del Rosario a Noale

Torna la Sagra del Rosario a Noale. Da venerdì 30 settembre a martedì 4 ottobre 2022, le piazze della Città dei Tempesta saranno animate da tante proposte per bambini e famiglie, musica e serate per i giovani. Si parte venerdì 30 settembre con l’apertura del luna park che sarà disposto tra piazza Castello e i giardini di via Vecellio. Ogni sera sono previsti due spettacoli musicali, uno a cui assistere dai giardini Beggio con vista sulla rocca, dedicato ai più giovani, ed uno nella splendida cornice della rinnovata Piazza XX Settembre. La ristorazione sarà garantita in modalità “Street Food” presso Giardini Beggio e in Piazza XX Settembre grazie alla collaborazione degli esercenti locali (DETTAGLI).

Arte e cultura in Villa Ivancich

Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 torna l’appuntamento con le Giornate in Villa Ivancich. L’edizione 2022 è ricca di iniziative incentrate sulla figura di Yole Moschini Biaggini, da molti riconosciuta come una delle tre donne più belle d'Italia, che visse al culmine della Belle Époque (DETTAGLI).

La mostra su Kandinskij a Mestre

Wassily Kandinsky e le avanguardie europee saranno protagonisti di una rassegna al Centro Candani di Mestre dal 30 settembre 2022 al 21 febbraio 2023. L'evento è a cura di Elisabetta Barisoni, della Fondazione Musei Civici Veneziani (DETTAGLI).

Parte la settimana del design

Dall’1 al 9 ottobre 2022 torna la Venice Design Week, festival del design di Venezia che per questa edizione ha selezionato differenti progetti in linea con il tema 2022, "Origini: un viaggio nella creatività dallo slow design alla sostenibilità". Tra questi ci sono progetti di illuminazione e progetti site specific. Attraverso esposizioni, installazioni e mostre, infatti, il visitatore sarà accompagnato alla scoperta di corpi luminosi che caratterizzano il light design contemporaneo (DETTAGLI).

Weekend di corsa a Bibione

Un mare di corsa a Bibione. Sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 la località balneare veneziana ospiterà un ricco weekend dedicato a tutti gli appassionati del running: prima l’ormai classica gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia, poi i Campionati Italiani Bancari e Assicurativi dei 21 e 10 km, e infine la corsa benefica dedicata a tutte le donne, ma aperta anche agli uomini. Organizza la società trevigiana Running Team Conegliano con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento e la collaborazione di Bibione Spiaggia (DETTAGLI).

I pittori contemporanei in mostra a Venezia

Renato Guttuso, Leoncillo, Giuseppe Santomaso, Giulio Turcato, Emilio Vedova sono alcuni dei nomi delle opere appartenenti alla collezione della Banca d'Italia esposte da oggi a Venezia, nella sede di rappresentanza di Palazzo Dolfin, nella mostra "Omaggio a Venezia". La mostra, ad ingresso gratuito, sarà visitabile dal 30 settembre 2022 fino all'8 gennaio 2023 (DETTAGLI).

Notte bianca a Mira

Tutto pronto per la grande festa di Mira. Dopo tre anni di fermo, causa emergenza Covid, il centro di Mira torna a colorarsi di bianco, verde e rosso. Sabato 1 ottobre torna in scena la "Notte Tricolore", la notte bianca di Mira Taglio, che porterà in centro città molte attività: musica e spettacoli, negozi aperti, street-food, mercatino di prodotti locali e artigianali, giochi per bambini e per le famiglie. Il tutto attraverso le vie del centro di Mira, che per l'occasione verranno chiuse al traffico fino a notte inoltrata (DETTAGLI).