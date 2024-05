Nel weekend: Festa della Sensa, fiere e sport

Festa della Sensa, fiere, sport e molto altro: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello dell'11 e 12 maggio 2024, anticipato da venerdì 10. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Festa della Sensa

Domenica 12 maggio Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della “Festa de la Sensa”, tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida il suo intimo rapporto con l’acqua. Il corteo partirà alle 10.00 (DETTAGLI).

Buffalo food festival

Il Buffalo food festival torna, dal 10 al 12 maggio, nei giardini di via Gagliardi a Noale. L'evento ripropone anche nella città dei Tempesta il suo format ormai classico: banchi di street food con specialità nazionali e internazionali, birre artigianali da tutto il mondo, cocktail bar e il palco per concerti e dj set (DETTAGLI).

Festa dell’asparago

Gardigiano torna con la 46esima edizione della Festa dell’asparago Igp di Badoere e della Fragola di Gardigiano. Due i fine settimana di festa: da venerdì 10 a domenica 12 maggio e da venerdì 16 a domenica 19 nella tensostruttura all’interno del piazzale della parrocchia di San Donato (DETTAGLI).

Indomita

Si terrà nelle giornate del 10 e 11 maggio la prima edizione di “Indomita – Pace, lavoro, diritti e musica”, organizzata da CGIL Venezia a Forte Marghera, che vedrà la presenza di importanti interlocutori che si confronteranno su temi di particolare rilevanza e attualità. Spazio anche a numerosi momenti musicali (DETTAGLI).

M'illumino di spezie

Torna a Jesolo, dall'11 al 12 maggio, "M’illumino di spezie": un‘occasione unica per approfondire l’uso delle spezie in cucina, nella liquoristica, nella mixologia e nell’ambito ludico ricreativo. Prevista per sabato la gara dei mangiatori di peperoncino (DETTAGLI).

Maratona di beach volley

L’edizione di maggio della AeQuilibrium Beach Volley Marathon trasformerà120mila metri quadrati dell’arenile di Bibione nel più scenografico allestimento sportivo in riva al mare. Uno spettacolo di sport e inclusività, che si terrà dal 10 al 12 maggio (DETTAGLI).

Europe Triathlon Cup

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio Porto Santa Margherita accoglie, per il quarto anno consecutivo, la Europe Triathlon Cup (Élite) e la Europe Triathlon Junior Cup: un evento diventato punto di riferimento per il movimento internazionale delle triplice (DETTAGLI).

Spettacolo "I corpi di Elizabeth"

Debutta al Goldoni, da giovedì 9 maggio, I corpi di Elizabeth, uno spettacolo diretto da Elio De Capitani e Cristina Crippa che ripercorre il tormentato e rischioso viaggio verso il trono, mettendo al centro la dimensione umana e carnale, della regnante d'Inghilterra Elisabetta I (DETTAGLI).

Open Mic

Appuntamento sabato 11 maggio 2024, alle ore 21.00, sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia con la stand-up comedy. In calendario la serata “Open Mic”, nella quale chiunque potrà salire sul palco del teatro e divenire un vero stand-up comedian (DETTAGLI).

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Anime di Venezia

Si intitola "Anime di Venezia – Souls of Venice" la nuova creazione dell’artista italoamericano Lorenzo Quinn, che sarà esposta a Venezia fino al 15 settembre: costituita da 15 statue realizzate in mesh, l'affascinante installazione è collocata nell'androne di Ca' Rezzonico (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Mostra di opere in Lego

Dal 30 aprile il Centro Le Barche di Mestre ospita la più grande mostra di opere realizzate con Lego in Europa. L'esposizione permette di ammirare costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli, composti da 8 milioni di mattoncini, pronti a stupire adulti e bambini (DETTAGLI).