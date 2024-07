Sagre, street food, musica e divertimento: gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Sagre, street food e musica: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 13 e 14 luglio 2024, anticipato da venerdì 12. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Cinema Barch-in

Continua la quinta edizione di Cinema Barch-in, il drive-in in barca. Durante il weekend verranno proiettati Sinbad - La leggenda dei sette mari (venerdì) l'ormai classico "film a sorpresa" (sabato) e, domenica, la finale dei campionati europei di calcio (DETTAGLI).

Notte Rosa di Noale

Noale si prepara a vivere la serata più magica di sempre: la tanto attesa Notte Rosa. Sabato 13 luglio, a partire dalle ore 20.00 fino a mezzanotte, il suo centro storico si trasformerà infatti in un palcoscenico di incanto e meraviglia, offrendo attrazioni straordinarie per tutti i visitatori (DETTAGLI).

Sagra del Pesce

Al via uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi più attesi dell'estate veneziana: torna venerdì 12 luglio, per dieci serate, la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta quest'anno alla sua edizione numero 85. Fulcro della manifestazione saranno, come sempre, i sapori del mare e della laguna (DETTAGLI).

Hop Hop Street Food

Arriva nel cuore di Mestre "Hop Hop Street Food", l'evento che animerà Piazza XXVII con prodotti gastronomici provenienti da tutto il mondo. Durante la manifestazione, che si terrà dal 12 al 14 luglio dalle 10.30 fino a mezzanotte, oltre alle migliori specialità del cibo di strada si potrà gustare un'ampia selezione di birre artigianali (DETTAGLI).

Mirano Summer Festival

Ancora tanta musica sul palco del Mirano Summer Festival: venerdì 12 luglio sarà protagonista sul palco il fenomeno rap italiano Ernia con il suo dj set. Sabato 13 Señorita regalerà una notte latina con le hit del momento e domenica 14 sarà la volta degli Abba Show, tributo alla celebre band svedese con le sue canzoni più famose (DETTAGLI).

Marghera Estate

Al via Marghera Estate 2024: nell'arena di Piazza Mercato il meglio della musica italiana e internazionale portato sul palco dalle migliori cover band. Il 12 luglio sarà una serata dedicata ad uno dei più amati cantautori italiani: un concerto-omaggio a Claudio Baglioni, ideato e interpretato da Serena Bagozzi (DETTAGLI).

Griglie Roventi

Jesolo si trasforma nel set più “caldo” dell’estate: il prossimo 13 luglio, a partire dalle ore 20.45, la centralissima Piazza Torino ospiterà "Griglie Roventi 2024 – Movie Edition". Attori protagonisti della kermesse saranno ovviamente i 200 cuochi amatoriali che, divisi in coppie, sfileranno sul red carpet contendendosi l’Oscar al miglior piatto (DETTAGLI).

Mostra di Lego

Ca' Mestre continua ad ospitare la più grande mostra di opere realizzate con Lego in Europa. L'esposizione permette di ammirare costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli, composti da 8 milioni di mattoncini, pronti a stupire adulti e bambini (DETTAGLI).

Mostra "Erotica"

Prosegue alle Officine Forte Marghera Erotica, la mostra collettiva di fotografia che riunisce 48 autori contemporanei impegnati a reinterpretare gli scatti dei grandi maestri della fotografia mondiale del Novecento. Complessivamente, oltre 190 fotografie erotiche sullo sfondo di un secolo di mutamenti storici, sociali, culturali (DETTAGLI).

Mostra su Burtynsky

Un’esplorazione delle "incursioni industriali su larga scala nel pianeta" e dell’impatto dell’azione umana sugli ecosistemi terrestri: è il focus di Burtynsky: Extraction / Abstraction, la nuova mostra sul grande artista canadese Edward Burtynsky che sarà esposta al museo M9 da venerdì 21 giugno a domenica 12 gennaio 2025 (DETTAGLI).